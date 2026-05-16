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México

Morena y PAN cruzan acusaciones por bloqueos y protestas previo a movilización contra Maru Campus

Morena denunció que registran bloqueos carreteros y acusó al gobierno de Maru Campos de intentar frenar la movilización convocada este sábado en Chihuahua.
sáb 16 mayo 2026 03:45 PM
protestas chihuahua
La dirigencia nacional de Morena arribó al aeropuerto de Chihuahua en medio de empujones y protestas. (Foto: Tomada de X/ @Pablo_Hdez)

La confrontación política entre Morena y el gobierno panista de Chihuahua que encabeza María Eugenia Campos escaló este sábado, horas antes de la movilización convocada por el partido guinda para este sábado en la capital del estado, con acusaciones de bloqueos carreteros, deslindes de organizaciones agrícolas y señalamientos por presuntas protestas contra dirigentes morenistas.

La marcha fue convocada este martes por Morena para exigir el juicio político y desafuero de la gobernadora, a quien se le acusa de vulnerar la soberanía nacional por presuntamente permitir la intervención de agentes de Estados Unidos en tareas de seguridad en la Sierra Tarahumara

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Este sábado, la senadora con licencia Andrea Chávez denunció en redes sociales que el gobierno estatal mantenía prácticamente bloqueada la carretera Juárez-Chihuahua, una de las vías más transitadas de la entidad, a pocas horas de la movilización que comenzará esta tarde.

“Desesperada, la Gobernadora tiene prácticamente bloqueada la carretera de Juárez a Chihuahua, la más transitada del Estado, a 5 horas de la marcha. De ese tamaño es su miedo: ¡No nos detendrán, ya se van!”, publicó la legisladora morenista.

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La dirigencia de Morena también difundió comunicados de asociaciones agrícolas que se deslindaron públicamente de cualquier participación en bloqueos de carreteras estatales y federales.

Una de las organizaciones fue Productores Agrícolas Misión Indios del Conchos, cuyo presidente, José Abel González Hidalgo, aseguró que la agrupación “no participa ni apoya los bloqueos de vialidades estatales o federales”.

El documento también establece que la regidora de Delicias, Alexa Jiménez Torres, “no representa a nuestra organización”, al tiempo que la asociación afirmó estar integrada por productores “dedicados al trabajo honesto y al estricto cumplimiento de las leyes vigentes”.

En un posicionamiento similar, la Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras, encabezada por Jorge Agustín Chinolla Gámez, manifestó que la asociación se mantiene “al margen de cualquier situación de bloqueos” y reiteró que la regidora Patricia Alexa Jiménez Torres “no nos representa”.

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La difusión de los documentos ocurrió luego de que Morena acusó a actores vinculados con el PAN de promover cierres carreteros y acciones para obstaculizar la movilización de simpatizantes hacia la capital del estado.

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Desde el PAN, la diputada y Presidenta de la Cámara de Diputados de México, Kenia López Rabadán salió en defensa de la gobernadora Maru Campos y calificó como “irresponsable” la marcha convocada por Morena.

“Mi apoyo total a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien con valentía e inteligencia ha emprendido esta lucha contra el narco”, escribió en redes sociales.

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La legisladora agregó que “quienes se están entregando en Estados Unidos son la prueba clara de que lo que hemos denunciado durante mucho tiempo, era una realidad”, en referencia a investigaciones y procesos abiertos contra personajes ligados al crimen organizado.

En tanto que en redes sociales se difundieron videos y mensajes sobre la llegada a Chihuahua de Andrés Manuel López Beltrán y Ariadna Montiel, quienes acompañarán las actividades partidistas de este fin de semana.

De acuerdo con algunas publicaciones, ambos fueron recibidos entre protestas, abucheos, insultos y empujones durante actividades realizadas en la entidad.

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Chihuahua Morena Partido Acción Nacional

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