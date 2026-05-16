Morena y PAN cruzan acusaciones por bloqueos y protestas previo a movilización contra Maru Campus

Este sábado, la senadora con licencia Andrea Chávez denunció en redes sociales que el gobierno estatal mantenía prácticamente bloqueada la carretera Juárez-Chihuahua, una de las vías más transitadas de la entidad, a pocas horas de la movilización que comenzará esta tarde.

“Desesperada, la Gobernadora tiene prácticamente bloqueada la carretera de Juárez a Chihuahua, la más transitada del Estado, a 5 horas de la marcha. De ese tamaño es su miedo: ¡No nos detendrán, ya se van!”, publicó la legisladora morenista.

A pocas horas de la marcha más grande la historia de Chihuahua, los panistas muestran su desesperación, pero ya nada pueden hacer para frenar a este pueblo que toma las riendas de su destino.



Nos vemos 4PM en la Glorieta de Pancho Villa: ¡que si viviera, con nosotros estuviera! pic.twitter.com/mNah7YYWDL — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) May 16, 2026

La dirigencia de Morena también difundió comunicados de asociaciones agrícolas que se deslindaron públicamente de cualquier participación en bloqueos de carreteras estatales y federales.

Una de las organizaciones fue Productores Agrícolas Misión Indios del Conchos, cuyo presidente, José Abel González Hidalgo, aseguró que la agrupación “no participa ni apoya los bloqueos de vialidades estatales o federales”.

El documento también establece que la regidora de Delicias, Alexa Jiménez Torres, “no representa a nuestra organización”, al tiempo que la asociación afirmó estar integrada por productores “dedicados al trabajo honesto y al estricto cumplimiento de las leyes vigentes”.

En un posicionamiento similar, la Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras, encabezada por Jorge Agustín Chinolla Gámez, manifestó que la asociación se mantiene “al margen de cualquier situación de bloqueos” y reiteró que la regidora Patricia Alexa Jiménez Torres “no nos representa”.