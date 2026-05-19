A horas de movilizaciones y bloqueos, Segob pide a transportistas ''no afectar a terceros''

Segob dijo que se busca construir alternativas de atención y avanzar en soluciones dentro del ámbito de competencia de las dependencias correspondientes.

''La Secretaría de Gobernación hace un llamado respetuoso para que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos o acciones que interrumpan el libre tránsito, el abasto, la actividad económica y la vida cotidiana de la población'', expuso.

''También reconoce el derecho a la libre manifestación y reitera la importancia de garantizar la convivencia de los derechos de todas y todos, privilegiando el diálogo, la responsabilidad y la atención institucional'', agregó.

Las movilizaciones convocadas por transportistas y agricultores para este miércoles 20 de mayo provocarán afectaciones en accesos a la capital mexicana.

La principal marcha iniciará a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia, rumbo al Senado y la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las principales demandas de ambos sectores en los últimos meses ha sido el reforzamiento de seguridad.

Los manifestantes no han detallado los sitios en los que llevarán a cabo bloqueos en las próximas horas.