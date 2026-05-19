Corte avala constitucionalidad de reformas de AMLO aprobadas en "Viernes Negro" en el Senado

La aprobación se deriva de acciones de inconstitucionalidad presentadas por los senadores de la oposición, quienes acusaron fallas en el proceso de votación.

Sin embargo, los ministros determinaron que no todas las irregularidades tienen un efecto invalidante automático, sino debe existir un equilibrio entre la reposición innecesaria de etapas del procedimiento legislativo y el principio de equidad en la deliberación parlamentaria.

En el caso de las reformas que da a la Sedena facultades sobre el espacio aéreo, la oposición impugnó la modificación al sostener que con este cambio se viola la Constitución.

El Senado se mantiene en control de Morena. (Foto: Cuartoscuro )

La Corte, sin embargo, determinó que el Congreso de la Unión puede asignar a la Defensa Nacional funciones específicas de vigilancia y protección del espacio aéreo en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En la reforma que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los senadores de oposición denunciaron irregularidades, como falta de publicidad, cambio de sede para aprobarla, falta de publicación previa del dictamen y fallas en el quórum.

No obstante, la Corte determinó que el cambio de sede se dio conforme a la normatividad y la publicación del dictamen en la Gaceta del Senado se realizó conforme al Reglamento de la Cámara alta, por lo que la dispensa de lecturas de esta reforma no vulneró el proceso legislativo. Asimismo, señaló que existió el quóum para discutirse la modificación.

Además, sostuvo que le corresponde al Congreso de la Unión definir la arquitectura institucional de apoyo al sector rural, siempre que se respete el contendió esencial de los derechos humanos y mantenga medios razonables para cumplir con sus obligaciones constitucionales.

La decisión contrastó con el criterio de los anteriores ministros, ya que el 13 de enero de 2025, siete de ellos –como la presidenta Norma Piña Hernández- votaron a favor de invalidar dos reformas del llamado “Viernes Negro” por vicios en el procedimiento legislativo.

Sin embargo, esa vez no se alcanzó la mayoría calificada de ocho votos, debido a la postura de las ministras más cercanas a Morena: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Estas reformas son a la conocida “Ley Antifentanilo'', que establece entre 10 a 15 años de prisión para la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas y la segunda es a la Ley General de Bienes Nacionales.

El “Viernes Negro” se le conoce al día en que en el Senado se aprobó durante la noche y madrugada del día siguiente un paquete de 20 reformas en fast track, sin la presencia de la oposición, sin debate y después de que legisladores se reunieran en privado con el entonces presidente López Obrador en Palacio Nacional, quien impulsó estos cambios a diversas leyes.