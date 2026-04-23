Elecciones 2027 apresuran cambios estratégicos en gabinete de Sheinbaum y en Morena

Sheinbaum empuja cambios en Morena

La invitación de Sheinbaum a Luisa María Alcalde Luján de sumarse a su gabinete incide directamente en el partido y lo obliga a buscar su relevo en el corto plazo para encarar las elecciones de 2027.

Al frente de Morena, Luisa María Alcalde afilió a más de 10 millones de militantes, creó más de 70,000 comités y la escuela municipalista, y reactivó el Consejo Consultivo. “Me voy contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México”, dijo en un video en redes sociales.

Luisa María Alcalde pertenece al grupo llamado “los puros” en Morena, ya que son aquellos que conformaron el partido desde sus inicios. Además forma parte de una de las familias más allegadas a López Obrador. Su mamá Bertha Luján Uranga y su padre Arturo Alcalde Justiniani, llevan una relación con el exmandatario desde hace más de 20 años.

Entre los nombres que suenan para suceder a Alcalde Luján está Ariadna Montiel Reyes, quien por más de cuatro años ha manejado los programas sociales a nivel federal con un presupuesto de más de 600,000 millones de pesos y un “ejército” de más de 30,000 servidores de la nación.

"Claramente es una señal de que la presidenta quiere un mayor control político y territorial del partido rumbo a 2027. Este relevo de Luisa María Alcalde y esta posible llegada de Ariadna Montiel forman parte de la reestructuración para corregir el desgaste interno, los conflictos locales y algunos problemas de operación partidista antes de la elección intermedia", dice Pimentel Franco.

Tanto Luisa María Alcalde Luján como Ariadna Montiel formaron parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

A este se suma el primer movimiento estratégico de Sheinbaum para incidir en el partido: el de Citlalli Hernández, quien pasó de la Secretaría de las Mujeres a presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con la tarea de conservar la mayoría que tiene en el Congreso y en el mapa político.

Con Citlalli Hernández como secretaria General de Morena, el partido logró colocarse como el organismo político con mayor representación en el país al ganar 20 gubernaturas y la mayoría tanto en San Lázaro como en el Senado.

Además, en las elecciones de 2024 encabezó la Coordinación de Coalición, por lo que una de sus primeras acciones como secretaria de Elección es la de mantener la unión con los “aliados” de Morena, el PT y el PVEM, sobre todo tras la confrontación por la discusión y votación de las reformas electorales de Claudia Sheinbaum.

Para Caleb Ordóñez, analista político, el nombramiento de Citlalli no es decorativo, pues la comisión será una de las piezas centrales para operar candidaturas, encuestas internas y mesas de alianza.

“Citlalli no salió para buscar una gubernatura; salió para convertirse en la operadora electoral del 2027. Y eso, en un partido como Morena, puede ser incluso más poderoso que una candidatura”, escribió en una columna en Expansión Política .