Elecciones 2027 apresuran cambios estratégicos en gabinete de Sheinbaum y en Morena

Aún faltan cuatro meses para que las elecciones de 2027 arranquen de manera oficial y más de un año para la jornada electoral, pero la carrera ya tiene sus primeros efectos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y en Morena, donde se espera que la mandataria tenga mayor control.
Entre los principales enroques está la vacante que deja Luisa María Alcalde Luján como dirigente de Morena , luego de que aceptó ocupar el puesto de Esthela Damián Peralta –quien busca la candidatura del partido en Guerrero– en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Conforme se acerque la elección, se esperan más movimientos tanto de quienes busquen una candidatura o por reacomodo estratégico.
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Para Juan Pablo Navarrete Vela, de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, con estos movimientos Claudia Sheinbaum tendrá mayor control sobre el manejo interno de Morena, además de que es una oportunidad para que sus allegados puedan aspirar y contender en las próximas elecciones.
“Este relevo le va a permitir a la Presidencia de la República incidir de una manera indirecta”, señala el politólogo.
La analista política y profesora del Tec de Monterrey, Xóchitl Pimienta Franco, menciona que estos movimientos son parte de preparar dentro del partido la operación política, las alianzas, la elección de candidaturas y todo lo relacionado con los próximos comicios de 2027.
Morena tiene el reto de mantener el poder que tiene en 12 de las 17 entidades en juego y hacerse de los estados donde la oposición todavía gobierna, como Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León. Esto con la particularidad que será la primera contienda sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador.
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Sheinbaum empuja cambios en Morena
La invitación de Sheinbaum a Luisa María Alcalde Luján de sumarse a su gabinete incide directamente en el partido y lo obliga a buscar su relevo en el corto plazo para encarar las elecciones de 2027.
Al frente de Morena, Luisa María Alcalde afilió a más de 10 millones de militantes, creó más de 70,000 comités y la escuela municipalista, y reactivó el Consejo Consultivo. “Me voy contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México”, dijo en un video en redes sociales.
Luisa María Alcalde pertenece al grupo llamado “los puros” en Morena, ya que son aquellos que conformaron el partido desde sus inicios. Además forma parte de una de las familias más allegadas a López Obrador. Su mamá Bertha Luján Uranga y su padre Arturo Alcalde Justiniani, llevan una relación con el exmandatario desde hace más de 20 años.
Entre los nombres que suenan para suceder a Alcalde Luján está Ariadna Montiel Reyes, quien por más de cuatro años ha manejado los programas sociales a nivel federal con un presupuesto de más de 600,000 millones de pesos y un “ejército” de más de 30,000 servidores de la nación.
"Claramente es una señal de que la presidenta quiere un mayor control político y territorial del partido rumbo a 2027. Este relevo de Luisa María Alcalde y esta posible llegada de Ariadna Montiel forman parte de la reestructuración para corregir el desgaste interno, los conflictos locales y algunos problemas de operación partidista antes de la elección intermedia", dice Pimentel Franco.
A este se suma el primer movimiento estratégico de Sheinbaum para incidir en el partido: el de Citlalli Hernández, quien pasó de la Secretaría de las Mujeres a presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con la tarea de conservar la mayoría que tiene en el Congreso y en el mapa político.
Con Citlalli Hernández como secretaria General de Morena, el partido logró colocarse como el organismo político con mayor representación en el país al ganar 20 gubernaturas y la mayoría tanto en San Lázaro como en el Senado.
Además, en las elecciones de 2024 encabezó la Coordinación de Coalición, por lo que una de sus primeras acciones como secretaria de Elección es la de mantener la unión con los “aliados” de Morena, el PT y el PVEM, sobre todo tras la confrontación por la discusión y votación de las reformas electorales de Claudia Sheinbaum.
Para Caleb Ordóñez, analista político, el nombramiento de Citlalli no es decorativo, pues la comisión será una de las piezas centrales para operar candidaturas, encuestas internas y mesas de alianza.
“Citlalli no salió para buscar una gubernatura; salió para convertirse en la operadora electoral del 2027. Y eso, en un partido como Morena, puede ser incluso más poderoso que una candidatura”, escribió en una columna en Expansión Política .
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Otro movimiento que se ha mencionado que podría ocurrir es el de Andrés Manuel López Beltrán, quien actualmente es secretario de Organización de Morena, por lo que se encarga de conformar la estructura territorial del partido.
El analista Juan Pablo Navarrete comenta que en caso de comprobarse también la salida de López Beltrán, se interpretaría como una distancia entre el proyecto de Claudia Sheinbuam y de Andrés Manuel López Obrador sobre el control del partido.
“Sería un potente mensaje político de empezar a marcar una distancia y generar un gobierno donde la cabeza de las decisiones recaiga en la Presidencia”, menciona.