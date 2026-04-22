Esthela Damián Peralta dejará la Consejería Jurídica del gobierno federal para buscar la candidatura de Morena en las elecciones para gobernador de Guerrero en 2027, en una apuesta por el partido Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener el control político de este estado.
La presidenta de México informó que Peralta le manifestó su inquietud para participar en las elecciones internas del partido, sin embargo, le solicitó hacer efectiva su salida a partir del 30 de abril.
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