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México

Esthela Damián, de Consejera Jurídica de Sheinbaum a aspirante a la gubernatura de Guerrero

La consejera jurídica del gobierno federal quiere contender en las elecciones internas de Morena para ser la candidata a la gubernatura de Guerrero, su estado natal.
mié 22 abril 2026 10:30 AM
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La consejera jurídica presentó su renuncia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. (Foto: Facebook Esthela Damián )

Esthela Damián Peralta dejará la Consejería Jurídica del gobierno federal para buscar la candidatura de Morena en las elecciones para gobernador de Guerrero en 2027, en una apuesta por el partido Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener el control político de este estado.

La presidenta de México informó que Peralta le manifestó su inquietud para participar en las elecciones internas del partido, sin embargo, le solicitó hacer efectiva su salida a partir del 30 de abril.

Leer más: Esthela Damián dejará la Consejería Jurídica; Sheinbaum propone a Luisa María Alcalde

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¿Quién es Esthela Damián Peralta?

Esthela Damián Peralta nació en Chilpancingo, Guerrero, el 8 de agosto de 1972. Actualmente tiene 53 años. Su más reciente puesto como consejera lo desempeña desde el 17 de diciembre de 2025.

Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero; sin embargo, su trayectoria política se ha enfocado en la administración pública en la Ciudad de México (CDMX); el puesto más reciente antes de ser consejera jurídica en el gobierno federal fue el de subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (2024–2025).

También ocupó los siguientes puestos:

  • Dirección General de Desarrollo Social
  • Dirección territorial en Venustiano Carranza
  • Subdirección de Recursos Materiales
  • Jefatura de unidad en áreas administrativas locales.

Fue diputada local dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en dos periodos (2006–2009 y 2012–2015), donde encabezó comisiones relacionadas con: vigilancia del gasto público y presupuesto y cuenta pública.

Fue diputada federal entre 2009 y 2012 en comisiones vinculadas a la fiscalización, función pública y la defensa nacional.

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Trayectoria de Esthela Damián

Inició su carrera dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó cargos internos y de representación electoral; después, se integró a Movimiento Ciudadano como parte de la coordinación en la CDMX y salió 2017. Después se sumó a las filas de Morena.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa , el PRD fue el partido en donde estuvo militando durante 12 años, de 1997 a 2009.

Leer más:

¿Quién es Luisa María Alcalde? Sus estudios, trayectoria y cómo llegó a la presidencia de Morena
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Debido a las elecciones intermedias de 2027, la presidenta de México llamó a los funcionarios federales que deseen participar en dicho proceso a dejar sus puestos para que no haya conflictos de intereses.

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Elecciones en México en 2027

En las elecciones del 6 de junio de 2027 los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar los siguientes cargos:

  • 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura, que entrarán en funciones tras los comicios.
  • En 17 estados habrá renovación de gubernaturas, congresos locales y más de 1,000 ayuntamientos.
  • Elección de cargos del Poder Judicial Federal y local que quedaron pendientes tras los comicios judiciales de 2025, como parte de la reforma judicial.

El apellido Demián Peralta extiende su presencia en el gobierno federal, ya que Alfonso Damián Peralta, hermano de Esthela Damián, fue designado el 7 de abril como titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Entidades Federativas de la Auditoría Superior de la Federación; previamente se desempeñó como director general de seguimiento en la misma institución.

Al igual que su hermana, estudió derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero y estuvo al frente de la Auditoría Superior del Estado durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores.


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