¿Quién es Esthela Damián Peralta?

Esthela Damián Peralta nació en Chilpancingo, Guerrero, el 8 de agosto de 1972. Actualmente tiene 53 años. Su más reciente puesto como consejera lo desempeña desde el 17 de diciembre de 2025.

Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero; sin embargo, su trayectoria política se ha enfocado en la administración pública en la Ciudad de México (CDMX); el puesto más reciente antes de ser consejera jurídica en el gobierno federal fue el de subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (2024–2025).

También ocupó los siguientes puestos:

Dirección General de Desarrollo Social

Dirección territorial en Venustiano Carranza

Subdirección de Recursos Materiales

Jefatura de unidad en áreas administrativas locales.

Fue diputada local dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en dos periodos (2006–2009 y 2012–2015), donde encabezó comisiones relacionadas con: vigilancia del gasto público y presupuesto y cuenta pública.

Fue diputada federal entre 2009 y 2012 en comisiones vinculadas a la fiscalización, función pública y la defensa nacional.