La CNTE consulta a los maestros sobre levantar la huelga: “No hemos dicho la última palabra”

El documento de consulta también recoge la opinión de los docentes sobre las propuestas que las autoridades les presentaron para atender sus demandas.

Indaga, por ejemplo, si están de acuerdo con la ruta de trabajo planteada para desaparecer la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (Usicamm), un órgano encargado de la asignación de plazas y la promoción docente.

También se les pregunta a los maestros en qué fecha preferirían levantar la huelga, en caso de que la mayoría elija esta opción, o cómo reorientar las movilizaciones si deciden continuar con el paro, que este viernes suma 12 días continuos. La decisión se tomará esta noche en una nueva asamblea con todas las secciones estatales.

"Se acerca otro partido y no hemos dicho que nos vamos a ir hoy a nuestras casas. No hemos dicho la última palabra", planteó Isael González, dirigente de la Sección 7 de Chiapas.

La CNTE llega a este punto después de que el gobierno prácticamente cerrara el diálogo ante la falta de acuerdos, porque los maestros habían rechazado las propuestas de las autoridades en cuatro mesas de trabajo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, propuso dejar de lado a la dirigencia y consultar directamente a los maestros, en las escuelas, sobre cómo resolver las demandas del magisterio.

A la par, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la reunión que tenía programada este viernes con las cuatro secciones que la CNTE tiene en la Ciudad de México.

Contingentes de la CNTE marcharon desde temprano el jueves 11 de junio en la Ciudad de México, pero no lograron llegar al Estadio CDMX. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Piden al gobierno oficializar el fin del diálogo

Sin embargo, los maestros aclararon que nada está decidido todavía.