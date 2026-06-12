La CNTE consulta a los maestros sobre levantar la huelga: “No hemos dicho la última palabra”

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza una consulta entre sus agremiados para decidir si ya terminan la huelga que inició el 1 de junio y levantan el campamento instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Ante la pausa en el diálogo con el gobierno, el sindicato entregó un formato de votación a los maestros que participan en las protestas, donde les pregunta si están de acuerdo con suspender el paro.
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El documento de consulta también recoge la opinión de los docentes sobre las propuestas que las autoridades les presentaron para atender sus demandas.
Indaga, por ejemplo, si están de acuerdo con la ruta de trabajo planteada para desaparecer la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (Usicamm), un órgano encargado de la asignación de plazas y la promoción docente.
También se les pregunta a los maestros en qué fecha preferirían levantar la huelga, en caso de que la mayoría elija esta opción, o cómo reorientar las movilizaciones si deciden continuar con el paro, que este viernes suma 12 días continuos. La decisión se tomará esta noche en una nueva asamblea con todas las secciones estatales.
"Se acerca otro partido y no hemos dicho que nos vamos a ir hoy a nuestras casas. No hemos dicho la última palabra", planteó Isael González, dirigente de la Sección 7 de Chiapas.
La CNTE llega a este punto después de que el gobierno prácticamente cerrara el diálogo ante la falta de acuerdos, porque los maestros habían rechazado las propuestas de las autoridades en cuatro mesas de trabajo.
La presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, propuso dejar de lado a la dirigencia y consultar directamente a los maestros, en las escuelas, sobre cómo resolver las demandas del magisterio.
A la par, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la reunión que tenía programada este viernes con las cuatro secciones que la CNTE tiene en la Ciudad de México.
Piden al gobierno oficializar el fin del diálogo
Sin embargo, los maestros aclararon que nada está decidido todavía.
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Este viernes bloquearon de nueva cuenta Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, para continuar las movilizaciones.
"No vamos a claudicar, tampoco vamos a renunciar a nuestras demandas centrales", afirmó Elvira Veleces, secretaria general de la Sección 14 de Guerrero.
Los líderes sindicales señalaron que el gobierno federal los atendió antes de que iniciara el Mundial para desactivar sus protestas y, después de la inauguración, abandonó el diálogo.
"Parece que sólo midieron el tiempo para que pasara la fecha y no se concretó un compromiso real", reprochó González, de la Sección 7 de Chiapas.
Además, solicitó al gobierno hacer oficial el fin del diálogo con la Coordinadora Nacional.
"Cuando la presidenta dice que ya no se va a platicar, pues que nos lo digan formalmente en una mesa, que formalmente cierren las puertas. Y si es así, entonces hay que intensificar nuestra lucha", indicó.