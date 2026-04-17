ZonaLibre | Morena y la extraña prisa al 2027

Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum ya mandó un mensaje que en Morena sonó más a instrucción que a recomendación: quien quiera ser candidato o candidata “ya debe renunciar” al gobierno. Lo reiteró el 13 y el 16 de abril, subrayando que esa regla aplica para quienes busquen gubernaturas, diputaciones, coordinaciones o cualquier posición de salida rumbo a 2027. La lógica es clara: evitar que el cargo público, el presupuesto, la estructura institucional y los reflectores oficiales sirvan para construir candidaturas disfrazadas de gestión. Sheinbaum no quiere repetir el viejo vicio priista del funcionario-candidato que despacha por la mañana y hace campaña por la tarde. Tampoco quiere que la sucesión estatal se desborde y le contamine el arranque de la segunda mitad de su gobierno.

La primera que entendió el mensaje —o la primera que ya le urgía destaparse formalmente a pesar de sus desencuentros con la presidenta y con el grupo de poder— fue Andrea Chávez. La senadora pidió licencia indefinida y salió del Senado con una frase que retrata el tamaño de su apuesta: dijo que dejaba el escaño para “acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua”. Su caso es especial por dos razones: se convirtió en la primera morenista de alto perfil en ejecutar la orden de separación, y su aspiración llegó cargada de decenas de polémicas y por señalamientos de actos anticipados de campaña en su estado. Andrea ya no está tanteando el terreno: está corriendo por la candidatura de Chihuahua. Y sabe que tiene muy difícil conseguir su cometido pues todo juega en su contra desde adentro del morenismo.

En el gabinete, el movimiento más importante ocurrió ese mismo 16 de abril. Citlalli Hernández dejó la Secretaría de las Mujeres para asumir una “tarea especial” en Morena y horas después fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido. Ese nombramiento no es decorativo: la comisión será una de las piezas centrales para operar candidaturas, encuestas internas y mesas de alianza con PT y Verde. Citlalli no salió para buscar una gubernatura; salió para convertirse en la operadora electoral del 2027. Y eso, en un partido como Morena, puede ser incluso más poderoso que una candidatura.

Seguramente hay varios funcionarios del gabinete que saldrían próximamente, como pudieran ser Rosa Icela Rodríguez, que buscaría San Luis Potosí; Mario Delgado, que buscaría Colima; o el caso de Josefina Rodríguez Zamora, que suena para Tlaxcala.

A partir de ahí, el tablero se llena de nombres. En el Senado siguen sonando figuras que podrían verse obligadas a decidir pronto si se quedan en la curul o se van al territorio. Félix Salgado Macedonio admitió que iría por Guerrero “si Morena se lo pide”, aunque por ahora rechaza solicitar licencia. Su caso es el más delicado porque choca de frente con la regla anti-nepotismo: buscaría suceder a su hija, la actual gobernadora Evelyn Salgado. Algo parecido ocurre con Saúl Monreal en Zacatecas, cuyo proyecto tropieza con el hecho de ser hermano del gobernador David Monreal y se ve imposible que Morena lo arrope.