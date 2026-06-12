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México

Gobiernos de México y EU refuerzan alianza para combatir crimen organizado y tráfico de drogas

Ambos gobiernos reiteraron su determinación de trabajar de manera conjunta para proteger a sus ciudadanos y construir una región más segura y próspera.
vie 12 junio 2026 08:09 PM
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Sheinbaum y Markwayne Mullin
Los gobiernos de Sheinbaum y Trump construyen alianzas en medio de las tensiones. (Foto: Cuartoscuro )

Los gobiernos de Estados Unidos y México reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad durante una reunión del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), celebrada este jueves en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

La reunión estuvo encabezada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. También participaron integrantes del Gabinete de Seguridad federal y funcionarios de diversas dependencias responsables de la cooperación bilateral en materia de seguridad, justicia e inteligencia.

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El encuentro reunió a representantes de 15 agencias gubernamentales estadounidenses y a funcionarios mexicanos con el objetivo de impulsar acciones inmediatas y coordinadas frente a amenazas que afectan a ambos países, entre ellas el tráfico de drogas y armas, el crimen organizado transnacional y la migración irregular.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos, las conversaciones se enfocaron en áreas prioritarias como el combate a los cárteles del narcotráfico, el robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la atención a nuevas amenazas vinculadas al uso de tecnologías emergentes, incluidos los drones.

Las autoridades destacaron que el Grupo Bilateral de Implementación representa una nueva etapa en la cooperación entre ambos gobiernos, orientada a obtener resultados concretos y de alto impacto en beneficio de la seguridad de las comunidades de ambos lados de la frontera.

“El GBI ilustra cómo la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México continúa evolucionando y profundizándose”, señala el documento oficial, que subraya la importancia de la coordinación permanente para enfrentar desafíos compartidos.

Durante la reunión, ambos gobiernos reiteraron su determinación de trabajar de manera conjunta para proteger a sus ciudadanos y construir una región más segura y próspera. Asimismo, acordaron mantener mecanismos de colaboración y reuniones periódicas para dar seguimiento a las acciones emprendidas.

Las autoridades coincidieron en que la lucha contra los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales requiere esfuerzos coordinados para garantizar que las poblaciones de ambos países puedan vivir en condiciones de seguridad, libres de la violencia, la corrupción y la intimidación generadas por estos grupos delictivos.

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Donald Trump Claudia Sheinbaum Narcotráfico

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