¿Quién es Luisa María Alcalde Luján? Trayectoria y su papel como dirigente de Morena
Luisa María Alcalde Luján llegó a la dirigencia nacional de Morena en octubre de 2024. La presidenta de México llamó a quienes deseen participar en elecciones de 2027 a renunciar a sus puestos actuales.
A poco más de un año de que se lleven a cabo las elecciones intermedias en el país, en partidos políticos como Morena parecen cocinarse cambios en su dirigencia, la cual está encabezada por Luisa María Alcalde Luján.
La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la dirigente del partido a unirse a la Consejería Federal.
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La mandataria federal ha hablado del tema en las mañaneras y sugirió a los integrantes de su gabinete extendido que avisen con tiempo si participarán en el proceso de selección de candidatos de Morena y dejar su puesto.
“No se puede ser servidor público y al mismo tiempo precandidato o coordinador de la transformación en un estado, municipio o diputación”, puntualizó.
Las elecciones están programadas para el domingo 6 de junio de 2027 , fecha en que se realizará la jornada electoral federal ordinaria del país.
¿Quién es Luisa María Alcalde y cuáles son sus estudios?
Nació en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1987, actualmente tiene 38 años de edad. Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la cual egresó con mención honorífica. Cuenta con una maestría por la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos.
Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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Su carrera política se inició en 2005 cuando participó en las protestas llevadas a cabo contra el desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
En 2011 se afilió a Morena, siendo representante de jóvenes y estudiantes y donde participó activamente en la promoción del "Movimiento de Regeneración Nacional".
En 2012 fue elegida como diputada federal, donde fue secretaria en la comisión de Trabajo y Previsión Social, concluyendo el encargo en 2015.
Fue designada como la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cargo que ocupó de 2018 a mediados de junio 2023; el 19 de junio de 2023 fue nombrada como nueva titular de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Adán Augusto López.
“Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, dar oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora; (hizo) muy buen trabajo en la STPS", destacó el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El 22 de septiembre de 2024, se llevó a cabo el séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el que eligió a su nueva dirigente nacional, cargo que ostenta actualmente y que termina en octubre de 2027.
“Asumiré la presidencia de Morena emocionada, porque se cumplirá lo que decía Andrés Manuel López Obrador: México tendrá la mejor presidenta del mundo y Morena se convertirá en el mejor partido del mundo“, declaró en ese entonces.
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Luisa María Alcalde encabeza el Podcast La Moreniza en donde conversa con los demás participantes del programa e invitados sobre el acontecer nacional. En el más reciente programa del 9 de abril se tocó el tema de la soberanía energética nacional.