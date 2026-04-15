Sheinbaum suma dos cambios en el gabinete y se esperan movimientos por elecciones

Hasta ahora los cambios en el gabinete de la presidenta se han dado de forma tersa. El primero ocurrió a cinco meses de iniciado su gobierno cuando Rogelio Ramírez de la O dejó el cargo y fue nombrado Édgar Amador.

En un mensaje en redes, la presidenta aseguró que De la O ofreció acompañarla solo los primeros tres meses de su gestión pero se extendió un poco más. A pesar de su salida, no se iría del proyecto, pues fue nombrado como asesor económico para asuntos internacionales.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realizó el primer cambio en el gabinete. (Foto: Presidencia.)

Poco más de un año después, vino el segundo cambio que se dio hace unos días. Por motivos de salud, Juan Ramón de la Fuente dejó el cargo como secretario de Relaciones Exteriores y fue nombrado Roberto Velasco .

El también exrector de la UNAM había tenido un periodo de separación debido a que se sometió a una cirugía, y en ese tiempo, Velasco quedó al frente de la SRE al ratificado por el Senado, por lo que el ahora canciller será el encargado de la política exterior del país.

La diferencia con AMLO

En los primeros 18 meses de la administración de López Obrador hubo cuatro cambios y se hicieron en medio de polémicas y diferencias con el proyecto político y decisiones de gobierno.

Dos de los primeros se hicieron en la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la Secretaría de Hacienda y uno más en Comunicaciones y Transportes (SCT ahora SICT).

La primera en salir del equipo fue Josefa González Blanco, quien fue señalada por retrasar 38 minutos en un vuelo comercial de Aeroméxico hacia Mexicali. Luego vino la renuncia del ya finado Carlos Urzúa, quien en una carta rechazó la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública en la dependencia.

En el segundo año de gobierno, Víctor Manuel Toledo presentó su renuncia a la Semarnat y Javier Jiménez Espriú lo hizo a la SCT, luego de que el entonces presidente optó por dar cada vez más obras a las Fuerzas Armadas y pasar el control de las aduanas a la Marina.

En el total de su sexenio, López Obrador tuvo alrededor de 50 movimientos.

Después, en la administración de López Obrador hubo otras salidas en medio de la polémica como la de Germán Martínez, quien era el director del IMSS y la de Jaime Cárdenas, quien fuera director del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). En sus renuncias ambos manifestaron diferencias con el proyecto de López Obrador.