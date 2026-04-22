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México

Luisa Alcalde deja dirigencia de Morena para unirse al Gabinete de Sheinbaum

Luisa Alcalde aseguró que se va contenta por haber logrado durante su dirigencia que Morena reuniera 10 millones de militantes.
mié 22 abril 2026 06:18 PM
luisa maria alcalde
Los cambios en la dirigencia de Morena se dan a una semanas de que el partido defina a sus candidatos para las elecciones de 2027. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

A unas semanas de que Morena defina a sus candidatos para las elecciones intermedias de 2027 , su dirigencia nacional tendrá cambios. En medio de especulaciones, Luisa María Alcalde deja la presidencia del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó esta mañana a Alcalde a unirse a su equipo, como titular de la Consejería Jurídica, puesto que ocupa Esthela Damián, quien buscará competir por la Gubernatura de Guerrero.

''Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum como consejera jurídica del Gobierno de México'', expresó Luisa María.

''Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México'',añadió.

Alcalde agradeció a la militancia de Morena por haberle permitido estar un año y medio al frente del movimiento.

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La semana pasada el partido anunció la llegada de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones, quien tiene la misión de buscar alianzas rumbo a las elecciones de 2027 en las que además de la Cámara de Diputados, se renovarán 17 gubernaturas y miles de cargos locales más.

Para el próximo año, Morena enfrenta los retos de mantener a sus aliados, conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidarse con mandatos consecutivos en 12 estados que hoy gobierna: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala.

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La salida de Alcalde había sido mencionada por columnistas en las últimas semanas, sin embargo, fue ella misma quien la negó en repetidas ocasiones, hasta hoy.

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El 22 de junio, el partido Morena seleccionará, con base en encuestas, a los 17 coordinadores estatales de Morena, los cuales se convertirán posteriormente en sus candidatos a gobernador.

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Morena Va por México Claudia Sheinbaum

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