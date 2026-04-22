Luisa Alcalde deja dirigencia de Morena para unirse al Gabinete de Sheinbaum

A unas semanas de que Morena defina a sus candidatos para las elecciones intermedias de 2027 , su dirigencia nacional tendrá cambios. En medio de especulaciones, Luisa María Alcalde deja la presidencia del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó esta mañana a Alcalde a unirse a su equipo, como titular de la Consejería Jurídica, puesto que ocupa Esthela Damián, quien buscará competir por la Gubernatura de Guerrero.

''Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum como consejera jurídica del Gobierno de México'', expresó Luisa María.

''Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México'',añadió.

Alcalde agradeció a la militancia de Morena por haberle permitido estar un año y medio al frente del movimiento.