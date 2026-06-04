Américo Villarreal, el médico que gobierna la estratégica Tamaulipas, enfrenta cuestionamientos tras reporte en EU

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera política. Este miércoles, una investigación periodística reveló que autoridades estadounidenses mantienen una indagatoria en su contra por presuntos vínculos con el contrabando de combustibles y que, como parte de las medidas adoptadas por ese país, su visa habría sido cancelada.
Aunque ya negó dicha información, Villarreal se encuentra ahora en medio de la polémica.
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¿Quien es Américo Villarreal?
Villarreal Anaya llegó al poder de Tamaulipas en 2022, abanderado por Morena, con una imagen distinta a la de los políticos tradicionales del estado.
Cardiólogo de profesión, exdirector hospitalario, exfuncionario de salud y exsenador de Morena, construyó una carrera pública vinculada al sector médico antes de convertirse en el primer gobernador morenista de la entidad históricamente dominada por el PRI y posteriormente por el PAN.
Nació en Ciudad Victoria en 1958, es hijo de Américo Villarreal Guerra, quien gobernó Tamaulipas entre 1987 y 1993. Durante más de tres décadas militó en el PRI, partido que abandonó en 2017 para sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Un año después llegó al Senado, donde presidió la Comisión de Salud, y en 2022 ganó la gubernatura.
Su llegada a la gubernatura marcó un cambio político en una entidad clave para México. Tamaulipas no solo es uno de los estados fronterizos más importantes del país; también es una pieza fundamental para el comercio exterior, la relación económica con Estados Unidos y la seguridad nacional.
Pero antes de asumir el cargo, Villarreal también desempeñó un papel relevante dentro de Morena. En 2020, el partido, bajo la dirigencia nacional de Mario Delgado, le designó como delegado estatal del partido en Sinaloa, de cara al proceso electoral que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura.
La encomienda consistió en construir acuerdos entre los distintos grupos internos de Morena, generar condiciones de diálogo entre militantes y aspirantes a cargos de elección popular y contribuir a la consolidación del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.
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Durante aquella campaña, Villarreal y Rocha Moya aparecieron juntos en diversos actos públicos. El hoy gobernador de Tamaulipas fungió como uno de los principales operadores políticos del entonces candidato morenista, quien actualmente se encuentra de licencia al cargo de gobernador, luego de que en Estados Unidos fue señalado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Una elección bajo cuestionamientos
Durante el proceso electoral de 2022, Villarreal -ya como candidato de Morena- fue señalado por presuntos vínculos indirectos con personajes relacionados con actividades ilícitas.
Entre los señalamientos que circularon durante la contienda se encontraban acusaciones sobre un supuesto apoyo de grupos criminales a su campaña y versiones sobre presuntos depósitos millonarios recibidos por uno de sus hijos en Ámsterdam, supuestamente vinculados con operaciones de contrabando de combustibles.
Las acusaciones llevaron al Partido Acción Nacional (PAN) a impugnar la elección, argumentando una presunta intervención del crimen organizado en la contienda que finalmente dio el triunfo al candidato morenista.
Uno de los señalamientos más difundidos apuntaba a una supuesta relación con Sergio Carmona Angulo, empresario conocido como el "Rey del huachicol", asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Carmona fue señalado como un operador dedicado al ingreso ilegal de combustibles procedentes de Estados Unidos a través de la frontera norte.
Ante las acusaciones, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió públicamente al gobernador electo.
"El doctor es un hombre honesto, limpio, bueno, como lo merecen los tamaulipecos. Mucho del desarrollo de los pueblos depende de buenos gobernantes y, en especial, de la honestidad de los gobernantes", afirmó en octubre de 2022.
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El gobernador de una frontera estratégica
La relevancia política de Villarreal está directamente ligada al peso económico y geopolítico de Tamaulipas.
La entidad comparte más de 370 kilómetros de frontera con Texas y concentra algunos de los cruces comerciales más importantes entre México y Estados Unidos. Los puentes internacionales de Nuevo Laredo movilizan una parte sustancial del comercio terrestre bilateral, mientras que ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo son nodos fundamentales para las industrias manufacturera, automotriz, logística y energética.
Además, Tamaulipas alberga infraestructura estratégica para el desarrollo del gas natural, la petroquímica y el comercio exterior, sectores que resultan esenciales para las cadenas de suministro de América del Norte y para la operación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por ello, el gobernador tamaulipeco no es únicamente un actor regional. Las decisiones que se toman en la entidad tienen efectos directos sobre la relación económica entre México y Estados Unidos, el principal socio comercial de México.
Una entidad marcada por la violencia
La importancia económica de Tamaulipas convive con una larga historia de violencia ligada al crimen organizado. Durante años, el estado ha sido escenario de disputas entre grupos dedicados al narcotráfico, tráfico de personas, extorsión y robo de combustibles.
De acuerdo con el estudio ''La guerra por Tamaulipas'', elaborado por el Colegio de México, uno de los principales atractivos de la entidad para las organizaciones criminales radica en su ubicación estratégica: una extensa frontera con Estados Unido, acceso marítimo al Golfo de México y ciudades fronterizas que funcionan como puntos privilegiados para las rutas de tráfico de drogas.
Municipios como Reynosa, Matamoros, San Fernando y Nuevo Laredo también han sido identificados de manera recurrente como escenarios de enfrentamientos entre grupos delictivos.
Actualmente, las autoridades tienen identificada la presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo. En su informe de 2025, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también reportó presencia del Cártel de Sinaloa en la entidad, aunque con menor influencia territorial que sus competidores.
Tamaulipas acumula además 13,817 personas desaparecidas a este 2026, una de las cifras más altas del país.
Aunque no figura entre las entidades con mayores índices de homicidio doloso, el estado ha registrado algunos de los episodios más violentos de la historia reciente de México. Entre ellos, la masacre de 72 migrantes en San Fernando en 2010; la masacre de Camargo en 2021, donde fueron asesinadas y calcinadas 19 personas; y el secuestro y asesinato de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo en mayo de 2025.
En abril de este año, Tamaulipas ocupó el lugar número 20 nacional en homicidios dolosos al concentrar el 1.1% de los asesinatos registrados en el país.
Los señalamientos desde Estados Unidos
Esta semana, un reportaje publicado por Los Angeles Times aseguró que autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores morenistas Américo Villarreal y Alfonso Durazo por presuntos vínculos con actividades criminales. La publicación también sostiene que ambos enfrentan restricciones migratorias y procedimientos especiales para ingresar a territorio estadounidense.
El gobierno de Tamaulipas rechazó de inmediato las acusaciones. Villarreal aseguró que mantiene vigente su visa estadounidense, negó haber recibido notificación alguna sobre investigaciones en su contra y calificó los señalamientos como falsos y carentes de sustento.
Desde mayo, diversos medios estadounidenses han reportado que la administración de Donald Trump analiza posibles restricciones migratorias y sanciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con redes criminales o actos de corrupción.
Distintos gobernadores y funcionarios mexicanos han aparecido en reportes periodísticos relacionados con presuntas restricciones o cancelaciones de visa, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Datos clave
Nombre completo: Américo Villarreal Anaya
Cargo: Gobernador de Tamaulipas de 2022 a 2028
Partido: Morena
Edad: 68 años
Estado civil: Casado.
Familia: Tiene 3 hijos.
Estudios de Villarreal
Licenciatura como Médico Cirujano por la Universidad La Salle.
Especialidad en Medicina Interna.
Alta Especialidad en Cardiología.
Maestría en Medicina y Cirugía.
Maestría en Educación.
Trayectoria profesional del gobernador
Docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Subsecretario de Calidad y Atención Hospitalaria de la Secretaria de Salud de Tamaulipas.
Director del Hospital General de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Coordinador médico en PEMEX.
Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital General en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Director del Hospital General Norberto Treviño Zapata.