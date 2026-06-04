Américo Villarreal, el médico que gobierna la estratégica Tamaulipas, enfrenta cuestionamientos tras reporte en EU

¿Quien es Américo Villarreal?

Villarreal Anaya llegó al poder de Tamaulipas en 2022, abanderado por Morena, con una imagen distinta a la de los políticos tradicionales del estado.

Cardiólogo de profesión, exdirector hospitalario, exfuncionario de salud y exsenador de Morena, construyó una carrera pública vinculada al sector médico antes de convertirse en el primer gobernador morenista de la entidad históricamente dominada por el PRI y posteriormente por el PAN.

Nació en Ciudad Victoria en 1958, es hijo de Américo Villarreal Guerra, quien gobernó Tamaulipas entre 1987 y 1993. Durante más de tres décadas militó en el PRI, partido que abandonó en 2017 para sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Un año después llegó al Senado, donde presidió la Comisión de Salud, y en 2022 ganó la gubernatura.

El 1 de octubre de 2022, Américo Villarreal rindió protesta como gobernador de Tamaulipas acompañado de autoridades federales entre ellos Marcelo Ebrard. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/ Archivo Cuartoscuro)

Su llegada a la gubernatura marcó un cambio político en una entidad clave para México. Tamaulipas no solo es uno de los estados fronterizos más importantes del país; también es una pieza fundamental para el comercio exterior, la relación económica con Estados Unidos y la seguridad nacional.

Pero antes de asumir el cargo, Villarreal también desempeñó un papel relevante dentro de Morena. En 2020, el partido, bajo la dirigencia nacional de Mario Delgado, le designó como delegado estatal del partido en Sinaloa, de cara al proceso electoral que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura.

La encomienda consistió en construir acuerdos entre los distintos grupos internos de Morena, generar condiciones de diálogo entre militantes y aspirantes a cargos de elección popular y contribuir a la consolidación del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.