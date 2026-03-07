Publicidad

México

Morena inicia carrera hacia las elecciones de 2027; prevé elegir candidatos a gubernaturas en junio

El Consejo Nacional de Morena propone nombrar el 22 de junio a los coordinadores estatales de la 4T, una figura que suelen asumir los candidatos a cargos de elección popular.
sáb 07 marzo 2026 03:12 PM
Morena adelanta a junio elección de candidatos a las gubernaturas de las elecciones de 2027
Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, inauguró la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de este partido. (Foto: Partido Morena)

El Consejo Nacional de Morena ya inició los preparativos para las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán los gobiernos de 17 estados, entre otros cargos.

Este sábado propuso nombrar el próximo 22 de junio a los coordinadores estatales de los comités de la 4T. Se trata de una función que, desde hace años, Morena encarga a quienes serán sus candidatos.

Con esto, el partido oficialista estaría seleccionando sus candidaturas a las gubernaturas ocho meses antes de los tiempos legales.

Sin embargo, el partido niega que adelante el nombramiento de candidatos, incluso, la dirigencia llamó a los militantes a respetar las reglas y privilegiar la unidad.

Morena asegura que los coordinadores son figuras para reforzar la estructura del partido y organizar el trabajo territorial en los estados que tendrán elecciones.

Pero también propuso nombrar el 3 de agosto a los coordinadores de los comités distritales, los cuales representarían a los candidatos a diputados federales.

Morena
México

Morena va por reglas para 2027, en medio de pugnas internas y la ausencia de AMLO

Los coordinadores municipales, posibles candidatos a alcaldes, se nombrarían el 21 de septiembre, y los distritales locales, que buscarían las candidaturas de los Congresos estatales, el 8 de noviembre.

En la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, realizada este sábado, 300 consejeros nacionales discuten esas propuestas, así como las reglas para los próximos candidatos a las gubernaturas. De las 17 que estarán en disputa, en 12 ya gobierna Morena.

El futuro de Morena en juego

De esta manera, Morena declaró el inicio de la batalla electoral del 2027. Además, advirtió que en esa jornada se jugará su futuro y pronosticó que las campañas estarán “llenas de odio”.

En Baja California Sur, la dirigencia de Morena pide mantener la alianza con el PVEM
México

Morena pide a PT y PVEM mantener alianza rumbo a elecciones de 2027

El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, demandó a los morenistas no fracturarse o pondrán en riesgo el proyecto político.

“Está en juego el avance de la 4T. (En cambio), cuando un movimiento tiene organización nada lo detiene”, declaró.

Por eso, dijo, en este encuentro se marcará la ruta para conducir los procesos electorales de 2027.

"Ya no hay campañas color de rosa, más bien sucede lo contrario, están llenas de veneno”, aseguró.

En estas condiciones aseguró que “la unidad no es un lujo organizativo”, sino condición para enfrentar un proceso exigente como el que se perfila para el próximo año, con la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y cientos de diputaciones locales y alcaldes.

Durazo planteó la necesidad de dar normas para evitar “disputas inmanejables”. Por eso, una y otra vez recordó a los dirigentes estatales, legisladores locales y federales, y a los miembros del Consejo morenista que las reglas que se fijen este sábado deben respetarse.

El también gobernador de Sonora pidió lealtad a Morena.

“En este tiempo de vacas gordas es necesario enfatizar: no hay cargos públicos, sino encargos públicos. Cuando solo se trata de quitarte tú para ponerme yo, se arriesga el proyecto".

“Si somos leales, el movimiento nos garantizará vida política más allá del 2027”, prometió.

Piden cuidar la relación con partidos aliados

El dirigente también llamó a los morenistas a “cuidar" la coalición con los partidos aliados.

"No es solo una suma de votos”, sostuvo.

Defienden reforma electoral

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que lo más importante es cuidar al partido y proteger el proyecto que inició con López Obrador.

Además, expresó su apoyo a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo por ser de la agenda presidencial, sino porque “asegura un jalón de fondo al régimen”.

Crece Morena

Alcalde hizo un balance de las tareas y metas alcanzadas: ya tienen 12.2 millones de afiliados y más de 67 mil secciones electorales, el 97% de la meta.

Además se reactivó al Consejo Consultivo, inactivo desde la fundación de Morena, con 80 personalidades. Este órgano ya rechazó la incorporación de una persona, el senador expanista Miguel Ángel Yunes.

Va por México Reforma electoral Morena

