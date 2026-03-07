Morena inicia carrera hacia las elecciones de 2027; prevé elegir candidatos a gubernaturas en junio

Sin embargo, el partido niega que adelante el nombramiento de candidatos, incluso, la dirigencia llamó a los militantes a respetar las reglas y privilegiar la unidad.

Morena asegura que los coordinadores son figuras para reforzar la estructura del partido y organizar el trabajo territorial en los estados que tendrán elecciones.

Pero también propuso nombrar el 3 de agosto a los coordinadores de los comités distritales, los cuales representarían a los candidatos a diputados federales.

Los coordinadores municipales, posibles candidatos a alcaldes, se nombrarían el 21 de septiembre, y los distritales locales, que buscarían las candidaturas de los Congresos estatales, el 8 de noviembre.

En la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, realizada este sábado, 300 consejeros nacionales discuten esas propuestas, así como las reglas para los próximos candidatos a las gubernaturas. De las 17 que estarán en disputa, en 12 ya gobierna Morena.

El futuro de Morena en juego

De esta manera, Morena declaró el inicio de la batalla electoral del 2027. Además, advirtió que en esa jornada se jugará su futuro y pronosticó que las campañas estarán “llenas de odio”.

El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, demandó a los morenistas no fracturarse o pondrán en riesgo el proyecto político.

“Está en juego el avance de la 4T. (En cambio), cuando un movimiento tiene organización nada lo detiene”, declaró.

Por eso, dijo, en este encuentro se marcará la ruta para conducir los procesos electorales de 2027.

"Ya no hay campañas color de rosa, más bien sucede lo contrario, están llenas de veneno”, aseguró.