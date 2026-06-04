¿Construcción de una candidatura presidencial?

El consultor José Manuel Urquijo señala que más de un dirigente panista “sueña en voz alta” con que este episodio con el Gobierno federal se convierta en un símil con al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, hecho que llevó al tabasqueño a la candidatura presidencial del PRD.

“Consideran que si Carlos Salinas hizo a Vicente Fox (como candidato presidencial); Vicente Fox hizo sin quiere hizo a López Obrador, y López Obrador, a Xóchitl Gálvez; ahora Claudia Sheinbaum estaría haciendo a Maru Campos. Eso dicen en el círculo interno del PAN”, señala el experto.

Sin embargo, señala que es una “fantasía militante”, pues considera que a Maru Campos le falta reconocimiento a nivel nacional. De acuerdo con la última encuesta de Enkoll , 32% conoce o ha escuchado hablar de la gobernadora de Chihuahua; 59% considera creíbles las acusaciones en contra de la mandataria y 66% respalda que se inicie juicio político contra ella.

De acuerdo con una encuesta de Enkoll, solo tres de cada 10 consultados conoce a la gobernadora Maru Campos. (Foto: Herika Martínez/AFP )

Bajo este escenario, Urquijo reconoce la posibilidad que la mandataria sea candidata presidencial, aunque aún faltan cuatro años para la elección y pueden pasar varias cosas durante ese tiempo, como que el caso sobre los agentes de la CIA se resuelva y que el partido le construya una plataforma.

Por su parte, Francisco Abundis, director y fundador de la encuestadora Parametría, enfatiza que aún están “muy lejos” los comicios presidenciales de 2030 como para construir la candidatura presidencial de Maru Campos y que los señalamientos contra la gobernadora son solo un evento.

“De aquí la elección presidencial quedan cuatro años y habrá muchos otros eventos, otros actores. Ella es un actor local e importante para su estado, pero no tiene todavía una dimensión nacional, que se puede construir”, explica.

Menciona que si la gobernadora de Chihuahua hoy crece su nivel de reconocimiento en el país y no sigue en la vida pública, su nombre se olvida.

“Un candidatura presidencial se construye con presencia, con muchos eventos y constancia y yo creo eso no lo tiene ella como figura pública. Podrían intentarlo, puede que sea su intención, pero eso a que suceda, hay una gran diferencia”, dice.