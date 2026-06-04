Bastó que la presidenta Claudia Sheinbaum pusiera en la mira a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que el PAN despertara del letargo político y buscara capitalizar los “ataques” para posicionarse no solo rumbo a las elecciones del 2027, sino también para las presidenciales de 2030.
El PAN, tras perder en los últimos años 26% de su militancia, cinco millones de votos y la gubernatura de siete estados, ve una oportunidad para reposicionarse con las acusaciones de “traición a la patria” contra Maru Campos por presuntamente permitir la participación de agentes de la CIA en tareas de seguridad del estado, en medio de amenazas injerencistas de Estados Unidos.
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José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política e imagen pública, expresa que los panistas, tras estar “dispersos”, encontraron en la defensa de la gobernadora, una agenda que los une: hablan del mismo tema y tienen una confrontación directa con Morena.
El PAN aprovecha la embestida contra Maru Campos para despertar de la irrelevancia que tenía. Quieren volver a la discusión, pero no habían logrado encontrar el tema que los aglutinara y la gobernadora se convirtió en ese tema aglutinador”.
José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política e imagen pública.
El partido construye la narrativa de que Maru Campos combate el narcotráfico, mientras el oficialismo encubre a “narcopolíticos”, en alusión al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La estrategia incluyó una movilización el pasado 30 de mayo, encabezada por el dirigente Jorge Romero, de defensa a la gobernadora con el lema #YoConMaru. La convocatoria incluso juntó a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes reforzaron el discurso del panismo al acusar a Morena de entregar el poder a los cárteles de la droga.
Durante la sesión extraordinaria del Senado, los panistas vistieron la playera con el lema y durante la discusión de las reformas constitucionales sobre la elección judicial y la nueva causal para anular elecciones, defendieron a la gobernadora de Chihuahua y la promocionaron como un referente del combate al narcotráfico.
Para Edgar Scott Aguilar, especialista en comunicación política, con estas acciones se busca posicionar a la gobernadora de Chihuahua como figura nacional ante la falta de liderazgos dentro del partido.
“Lo que busca el partido es fortalecer los atributos de liderazgo de Maru Capos para después proyectarla más allá de Chihuahua y asociarla al mismo tiempo con resultados en materia de gobernabilidad y seguridad”.
Edgar Scott Aguilar, especialista en comunicación política.
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¿Construcción de una candidatura presidencial?
El consultor José Manuel Urquijo señala que más de un dirigente panista “sueña en voz alta” con que este episodio con el Gobierno federal se convierta en un símil con al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, hecho que llevó al tabasqueño a la candidatura presidencial del PRD.
“Consideran que si Carlos Salinas hizo a Vicente Fox (como candidato presidencial); Vicente Fox hizo sin quiere hizo a López Obrador, y López Obrador, a Xóchitl Gálvez; ahora Claudia Sheinbaum estaría haciendo a Maru Campos. Eso dicen en el círculo interno del PAN”, señala el experto.
Sin embargo, señala que es una “fantasía militante”, pues considera que a Maru Campos le falta reconocimiento a nivel nacional. De acuerdo con la última encuesta de Enkoll , 32% conoce o ha escuchado hablar de la gobernadora de Chihuahua; 59% considera creíbles las acusaciones en contra de la mandataria y 66% respalda que se inicie juicio político contra ella.
Bajo este escenario, Urquijo reconoce la posibilidad que la mandataria sea candidata presidencial, aunque aún faltan cuatro años para la elección y pueden pasar varias cosas durante ese tiempo, como que el caso sobre los agentes de la CIA se resuelva y que el partido le construya una plataforma.
Por su parte, Francisco Abundis, director y fundador de la encuestadora Parametría, enfatiza que aún están “muy lejos” los comicios presidenciales de 2030 como para construir la candidatura presidencial de Maru Campos y que los señalamientos contra la gobernadora son solo un evento.
“De aquí la elección presidencial quedan cuatro años y habrá muchos otros eventos, otros actores. Ella es un actor local e importante para su estado, pero no tiene todavía una dimensión nacional, que se puede construir”, explica.
Menciona que si la gobernadora de Chihuahua hoy crece su nivel de reconocimiento en el país y no sigue en la vida pública, su nombre se olvida.
“Un candidatura presidencial se construye con presencia, con muchos eventos y constancia y yo creo eso no lo tiene ella como figura pública. Podrían intentarlo, puede que sea su intención, pero eso a que suceda, hay una gran diferencia”, dice.
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El PAN al rescate de Chihuahua
No solo están en juego las elecciones presidenciales en 2030, sino los comicios intermedios que se realizarán el próximo año, cuando se elijan 17 gubernaturas, entre ellas Chihuahua, un territorio panista que buscan defender de la ola morenista.
Una de las principales aspirantes para ser candidata del estado por parte de Morena es la senadora con licencia Andrea Chávez , quien ha sido impulsada por el legislador y exgobernador Adán Augusto López. Ella lleva más de un año promocionado su imagen y nombre con la entrega de servicios médicos y cafés en el estado.
El director de Parametría, Francisco Abundis, considera que todas estas acciones en apoyo de la gobernadora de Chihuahua son también para defender la elección local del estado, pues en 2027 habrá elecciones para renovar su gubernatura.
“Su primera plaza a defender es el estado, por lo que sé (el PAN) no tiene los mejores números; es decir, Morena podría ser muy competitivo ahí. Su primera preocupación es la defensa de la elección de Chihuahua”.
Francisco Abundis, director de Parametría.
Comenta que esto a diferencia de otros estados panistas donde también habrá elecciones el próximo año, como Aguascalientes y Querétaro, en los que hay “predominancia panista”.
“De todos los estados gobernados por la oposición que estarán en la contienda en 2027, por la información pública de encuestas hechas cara a cara, Morena está muy competitivo en Chihuahua”, sostuvo.