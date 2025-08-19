Morena descarta ruptura con aliados rumbo al 2027 por reforma electoral

En conferencia de prensa en Guerrero, Luisa María Alcalde afirmó que en las democracias hay que construir consensos y manifestó su confianza en que, en la elección intermedia de 2027, se mantenga la alianza entre Morena, PT y PVEM.

“En la democracia hay que construir consensos, cómo sí se puede avanzar, en qué temas sí podemos avanzar y hay que escucharnos todas y todos. Nosotros en su momento hablaremos con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, con quienes esperemos hacer una alianza fuerte para el (20)27 y estamos seguros que así va a ser”, dijo.

Expertos consultados por Expansión Política advierten que hay riesgo en que se rompa la alianza debido a que los principales afectados por las modificaciones al sistema electoral son el PT y el Verde.

"Votar una reforma electoral apoyada por el Verde y por el PT sería un 'harakiri' propio para estos dos partidos", afirmó Juan Pablo Navarrete, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH).

Alcalde Luján se pronunció a favor de la discusión de la reforma electoral como lo propuso la presidenta Sheinbaum.

“La Presidenta de México está llamando a un debate en donde todas y todos nos pongamos a reflexionar qué tipo de democracia queremos. Por ejemplo, qué tipo de representación. Y nadie está planteando simplemente la eliminación de plurinominales. Se está planteando que se abra un debate sobre la representación en el Congreso. Por ejemplo, si debe haber una lista, una lista en donde se han beneficiado varios para darles impunidad, para darle fuero”, destacó.