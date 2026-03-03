Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

“Yo no soy el favorito del gobernador”, asegura Saúl Monreal sobre sus aspiraciones en Zacatecas

El senador Saúl Monreal votó a favor de prohibir el nepotismo en la Constitución a partir del 2030, pero busca la candidatura para suceder a su hermano David en Zacatecas en el 2027; explica sus razones en entrevista.
mar 03 marzo 2026 07:04 PM
en-primera-persona-SaulMonreal.jpg
El senador de Morena, Saúl Monreal, es el menor de 14 hermanos y dice que eso en vez de provilegios, le ha representado sacrificios en la política. (Foto: Amairany Linarez)

Saúl es el menor de 14 hermanos de la dinastía política de los Monreal Ávila, que en algunas ocasiones, como ésta, parece jugarle en contra. A sus 48 años, el senador se encamina hacia una decisión crucial en su trayectoria política: buscar o no la gubernatura de Zacatecas.

Su decisión encara un obstáculo, la prohibición del nepotismo hasta el cuarto grado en los estatutos de Morena que se avaló a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y luego el Congreso aprobó como reforma constitucional para aplicar hasta el 2030.

Publicidad

Saúl confiesa que está “presionado y tenso” con la decisión; no quiere renunciar a su aspiración, pero tampoco ir en contra de la presidenta ni de su hermano, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, su ascendente en la familia y en lo político.

“No me voy a ir a un suicidio político”, responde el senador cuando se le pregunta de la posibilidad de ir en contra de su partido para impugnar las reglas internas o buscar un lugar en la oposición. Pero al mismo tiempo, no se quiere quedar sin pelear, lo que asegura ha ganado por sí solo y con su trayectoria de 27 años, donde ha sido alcalde, diputado local, presidente de partido y, ahora, senador.

Además de que, asegura, en este proceso electoral tiene en contra, incluso, las preferencias de su hermano, el gobernador David Monreal.

“Yo les digo a ustedes que yo no soy el favorito del gobernador. El gobernador trae sus propias preferencias.
Saúl Monreal, senador por Morena

En entrevista En Primera Persona, el senador habla de cómo ser el menor de los hermanos, también le ha significado sacrificarse en favor del movimiento y de las aspiraciones de su familia.

“Yo la llevaba (de perder), porque entonces por ser el chiquito y por ser el último, cuando yo ya quería (una candidatura), pues ya estaba saturado el apellido. Simplemente ya decían 'pues tranquilo', a mí me ha pasado mucho, no es la primera ocasión. Y sin embargo, yo digo que una de las cosas que me ha ayudado es la perseverancia, la constancia y voy a seguir en eso”, detalla el exalcalde de Fresnillo.

Yo me he sacrificado. Esa es otra cosa. En el 2009, yo en las encuestas iba arriba y decidieron que fuera otra persona y perdió. Pero mi aspiración me la quitaron.
Ricardo Monreal, senador por Morena

“En el 2016, yo era el más arriba en todas las encuestas y me pidió el licenciado Andrés Manuel: no porque va David, va de candidato a gobernador y quien reemplazó en la candidatura perdió. Es decir, he tenido varias experiencias (donde ha tenido que dejar su aspiración)”, recuerda el senador.

Publicidad

La ventaja o desvantaja de apellidarse Monreal

El senador Saúl Monreal es hijo de Felipe Monreal Huerta y Catalina Ávila. Desde hace por lo menos 30 años su apellido resuena en Zacatecas como parte de una familia que ha ocupado alcaldías, gubernaturas y que ha dejado una huella indeleble en la administración pública del estado.

Desde su escaño el Senado, su primer cargo federal, el más joven de los Monreal platica de lo que ha sido tener una carrera política bajo la sombra de Ricardo, David, Rodolfo y Susana Monreal Ávila, políticos que han transitado en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

Cuenta que cuando llegó al Senado en el 2024, ni los legisladores ni la prensa lo ubicaban por él, solo por ser hermano de Ricardo, pero asegura que esto ha hecho que luche todos los días por ganarse un lugar en la política.

"Cuando llego, incluso los medios de comunicación, senadores, a mí no me ubicaban. ¿Sabe por qué me ubicaban? Por ser hermano de Ricardo, por esa gran sombra.

¿Eso es ventaja o desventaja?— se le pregunta.

"Es ventaja cuando se aprovecha y es desventaja cuando se desaprovecha porque se debe de demostrar. Mire, yo me he abierto el camino ya ahorita muchos me dicen Saúl, más allá de Monreal, Saúl ¿por qué? Porque también yo me he preparado (...) Yo doy debate y le he dado debate a los del PRI, a los del PAN este. Me preparo día con día. A veces se me hace injusto que me dicen 'no, pues es que porque es Monreal', no, yo tengo mi propia proyección".

Y ser parte de esa familia política inevitablemente desata críticas de nepotismo y exigencias de que que haya alternancia en el apellido, como lo ha señalado la presidenta Claudia Shenbaum, quien incluso le ha recomendando esperase un sexenio más dado que es un político joven.

Pero el senador tiene un matiz, cuando se trata de su aspiración: “En cualquier diccionario se menciona el significado de nepotismo. Nepotismo es cuando es servidor público y aprovechándose de su encargo o de su cargo, usted designa, contrata o nombra a familiares dentro de ese espacio”, dice al señalar que al igual que hay familias de médicos y abogados, también los hay de políticos, como la de él.

“Yo no considero que estoy dentro del nepotismo, porque yo tengo mi aspiración, imagínese cambiándole la moneda, que me nieguen mi derecho, nada más por apellidarme Monreal”.

El senador recuerda que a lo largo de su trayectoria política ha sido también crítico y opositor. “He sido de los más críticos en Zacatecas con el gobierno e incluso he sido más oposición que la oposición”, dice.

La crítica, sostiene, ha sido su esencia en los tres partidos en los que ha militado, el PRD, el PT y ahora con Morena. Afirma haber alzado la voz lo mismo con gobiernos del PRD que con los del PRI. Incluso ahora que su hermano David está al frente del Estado fue crítico de la estrategia de seguridad y de su exsecretario del ramo.

“Fresnillo vivió un tiempo de crisis de seguridad muy fuerte, muy fuerte. A mí me rebasó, no porque me haya rebasado por incapacidad, sino porque las facultades -no eran cuestiones de unos borrachitos-, eran delincuencia organizada. Esa le corresponde al gobierno federal y le correspondía y le corresponde al gobierno estatal”, señala.

Publicidad

El riesgo de perder Zacatecas

Al día de hoy en su aspiración por estar al frente de su entidad, el senador sigue con una postura crítica, pero no es tanto hacia las preferencias políticas de su hermano David –que dice no le favorecen– sino a las posturas que ha encontrado dentro de Morena, su partido, en la entidad.

Es en la dirigencia estatal y en sus decisiones, donde el senador ve riesgos.

“Perdimos Fresnillo, perdimos Jerez, perdimos Zacatecas, capital en el proceso anterior local, perdimos Juchipila, perdimos Jalpa, son municipios estratégicos grandes en Zacatecas. ¿Sabe por qué? Por este tipo de actitudes.

Si se toman actitudes excluyentes desde ahorita para la selección de candidatos, se corre el riesgo de que se tomen malas decisiones y por ende el triunfo de Morena en Zacatecas y yo lo he dicho con mucha responsabilidad
Saúl Monreal, senador por Morena

Decidido a agotar todas las posibilidades al interior de su partido, el senador comparte también que en cualquier escenario él está listo para afrontar cualquier escenario.

“Estoy muy tranquilo y siempre con el deseo de salir adelante, de dar un buen trabajo en el Parlamento, en el Senado. De seguir demostrando que Saúl tiene capacidad para gobernar un Estado”, señala.

Tags

Congreso Mexicano Cámara de Senadores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad