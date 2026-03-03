“Yo no soy el favorito del gobernador”, asegura Saúl Monreal sobre sus aspiraciones en Zacatecas

La ventaja o desvantaja de apellidarse Monreal

El senador Saúl Monreal es hijo de Felipe Monreal Huerta y Catalina Ávila. Desde hace por lo menos 30 años su apellido resuena en Zacatecas como parte de una familia que ha ocupado alcaldías, gubernaturas y que ha dejado una huella indeleble en la administración pública del estado.

Desde su escaño el Senado, su primer cargo federal, el más joven de los Monreal platica de lo que ha sido tener una carrera política bajo la sombra de Ricardo, David, Rodolfo y Susana Monreal Ávila, políticos que han transitado en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

Cuenta que cuando llegó al Senado en el 2024, ni los legisladores ni la prensa lo ubicaban por él, solo por ser hermano de Ricardo, pero asegura que esto ha hecho que luche todos los días por ganarse un lugar en la política.

"Cuando llego, incluso los medios de comunicación, senadores, a mí no me ubicaban. ¿Sabe por qué me ubicaban? Por ser hermano de Ricardo, por esa gran sombra.

¿Eso es ventaja o desventaja?— se le pregunta.

"Es ventaja cuando se aprovecha y es desventaja cuando se desaprovecha porque se debe de demostrar. Mire, yo me he abierto el camino ya ahorita muchos me dicen Saúl, más allá de Monreal, Saúl ¿por qué? Porque también yo me he preparado (...) Yo doy debate y le he dado debate a los del PRI, a los del PAN este. Me preparo día con día. A veces se me hace injusto que me dicen 'no, pues es que porque es Monreal', no, yo tengo mi propia proyección".

Y ser parte de esa familia política inevitablemente desata críticas de nepotismo y exigencias de que que haya alternancia en el apellido, como lo ha señalado la presidenta Claudia Shenbaum, quien incluso le ha recomendando esperase un sexenio más dado que es un político joven.

Pero el senador tiene un matiz, cuando se trata de su aspiración: “En cualquier diccionario se menciona el significado de nepotismo. Nepotismo es cuando es servidor público y aprovechándose de su encargo o de su cargo, usted designa, contrata o nombra a familiares dentro de ese espacio”, dice al señalar que al igual que hay familias de médicos y abogados, también los hay de políticos, como la de él.

“Yo no considero que estoy dentro del nepotismo, porque yo tengo mi aspiración, imagínese cambiándole la moneda, que me nieguen mi derecho, nada más por apellidarme Monreal”.

El senador recuerda que a lo largo de su trayectoria política ha sido también crítico y opositor. “He sido de los más críticos en Zacatecas con el gobierno e incluso he sido más oposición que la oposición”, dice.

La crítica, sostiene, ha sido su esencia en los tres partidos en los que ha militado, el PRD, el PT y ahora con Morena. Afirma haber alzado la voz lo mismo con gobiernos del PRD que con los del PRI. Incluso ahora que su hermano David está al frente del Estado fue crítico de la estrategia de seguridad y de su exsecretario del ramo.

“Fresnillo vivió un tiempo de crisis de seguridad muy fuerte, muy fuerte. A mí me rebasó, no porque me haya rebasado por incapacidad, sino porque las facultades -no eran cuestiones de unos borrachitos-, eran delincuencia organizada. Esa le corresponde al gobierno federal y le correspondía y le corresponde al gobierno estatal”, señala.