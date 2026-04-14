México

Ni el Partido Verde ni el PT apoyarán a Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas

Los aliados de Morena aseguran que tienen a sus propios aspirantes para el gobierno de Zacatecas, rumbo a las elecciones del 2027.
mar 14 abril 2026 04:15 PM
Saúl Monreal zacatecas
Imagen ilustrativa. Saúl Monreal, senador de la república por el partido Morena, durante habitual conferencia en la ciudad. (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Rumbo al inicio del proceso electoral, los aliados de Morena , el Partido Verde (PVEM) y el PT adelantaron que no llevarán como candidato a Saúl Monreal, pues tienen a sus propios aspirantes.

Esto se debe a que el más chico de los hermanos Monreal quiere contender por la gubernatura de Zacatecas, pero Morena no quiere debido a que es hermano del actual mandatario, David Monreal, y el partido ya aprobó reglas para evitar el nepotismo en la contienda de 2027 .

El coordinador del PVEM, Manuel Velasco, sostuvo que su partido ya tiene a su principal aspirante para la candidatura para dicha entidad y es el diputado Carlos Puente.

Además, agregó que tampoco prevén apoyar a Félix Salgado Macedonio para Guerrero, quien también está impedido por Morena para ser contendiente, ya que su hija, Evelyn Salgado, es mandataria de dicha entidad.

Congreso

“Yo no soy el favorito del gobernador”, asegura Saúl Monreal sobre sus aspiraciones en Zacatecas

“No hemos hablado con Félix ni con Saúl el tema de ninguna candidatura”, dijo Manuel Velasco.

La vicecoordinadora de la bancada del PT del Senado , Geovanna Bañuelos, también sostuvo que ellos no van a respaldar a Saúl Monreal para la candidatura a gobernador de Zacatecas ante el rechazo de Morena de respaldarlo.

“Yo no sé si a Saúl Monreal lo postularía otro partido distinto a Morena, te puedo decir con franqueza que el PT no lo postularía”, dijo la senadora, quien ya expresó su intención de buscar esa misma candidatura.

Al ser cuestionada sobre cuándo solicitará licencia en su cargo como senadora, como planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, la legisladora respondió que eso será “cuando sean los tiempos”.

Mientras tanto, Saúl Monreal respondió a la negación del PT y del PVEM de apoyarlo a ser contendiente. “Yo respeto cualquier opinión”, declaró.

Aseguró que ningún partido lo ha invitado a sumarse a sus filas para ser candidato y reiteró que seguirá insistiendo en pedir a Morena que lo incluya en la encuesta que realizará para elegir a su contendiente a la gubernatura de Zacatecas.

“No he tenido ninguna invitación de algún otro partido. Cuando me dicen si me voy a ir, yo estoy pensando en agotar el proceso interno en Morena si hubiera las condiciones”, sostuvo sin cerrar la opción de llegar a instancias electorales.

Aseveró que, si no puede participar en la encuesta para la contienda, se esperará para el próximo periodo electoral (en 2033) cuando ya ninguna regla le impida ser contendiente, pues para esa fecha su hermano ya no será el gobernador.

Mientras, los aliados de Morena rechazan apoyar a Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas, el PVEM ya dijo que irá solo para el gobierno de San Luis Potosí , donde se perfila la senadora Ruth Rodríguez Silva como su contendiente.

