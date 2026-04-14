Ni el Partido Verde ni el PT apoyarán a Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas

El coordinador del PVEM, Manuel Velasco, sostuvo que su partido ya tiene a su principal aspirante para la candidatura para dicha entidad y es el diputado Carlos Puente.
Además, agregó que tampoco prevén apoyar a Félix Salgado Macedonio para Guerrero, quien también está impedido por Morena para ser contendiente, ya que su hija, Evelyn Salgado, es mandataria de dicha entidad.
“No hemos hablado con Félix ni con Saúl el tema de ninguna candidatura”, dijo Manuel Velasco.
La vicecoordinadora de la bancada del PT del Senado , Geovanna Bañuelos, también sostuvo que ellos no van a respaldar a Saúl Monreal para la candidatura a gobernador de Zacatecas ante el rechazo de Morena de respaldarlo.
“Yo no sé si a Saúl Monreal lo postularía otro partido distinto a Morena, te puedo decir con franqueza que el PT no lo postularía”, dijo la senadora, quien ya expresó su intención de buscar esa misma candidatura.
Al ser cuestionada sobre cuándo solicitará licencia en su cargo como senadora, como planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, la legisladora respondió que eso será “cuando sean los tiempos”.