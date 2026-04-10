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Enfoque militar de EU 'pega' al trasiego de drogas, pero cárteles diversifican rutas de narcotráfico

Ante la estrategia militar implementada por Donald Trump, presidente de EU, organizaciones criminales buscan zonas sin vigilancia y optan por nuevas formas de introducción de drogas.
vie 10 abril 2026 04:30 AM
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El gobierno de Donald Trump ha priorizado un enfoque militar al combate contra las drogas, para lo que ha atacado rutas marítimas y terrestres. (Fotos: AFP.)

El enfoque militar con el que el gobierno de Donald Trump emprendió una cruzada contra las drogas no ha tenido éxito para detener el trasiego de sustancias como fentanilo, cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Desde que inició el segundo mandato de Trump, en enero de 2025, la lucha contra el narcotráfico pasó de tener como base la cooperación multilateral al uso del poder militar para combatir a los cárteles en la región.

El gobierno de EU optó por golpear rutas marítimas y terrestres. En las primeras se concentra en ataques a embarcaciones que transitaban en el Caribe y Pacífico, y en tierra, en contener el ingreso en la frontera con México.

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Su estrategia ha dado algunos resultados. La incautación de drogas se incrementó 9% en la frontera con México respecto al último año de Joe Biden al pasar de 115,219 a 125,551 kilos decomisados.

En sustancias como fentanilo hubo una reducción de casi 46% en el decomiso al pasar de 9,592 a 5,210 kilogramos, lo que sugiere una reducción en el flujo de esa droga, declarada como Arma de Destrucción Masiva por el gobierno de Trump.

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No obstante, un reporte de Insight Crime titulado “Poder de fuego vs. tráfico de drogas: ¿qué ha logrado el poder militar de Estados Unidos en el Caribe?” plantea que la “guerra” con enfoque militarista impulsado por Trump no ha detenido el flujo general de drogas hacia Estados Unidos porque las organizaciones están adaptándose a las nuevas circunstancias.

“Ciertas rutas de tráfico han sido interrumpidas, el flujo general de drogas no se ha detenido. Los grupos criminales se están adaptando, aprovechando métodos de transporte alternativos y puntos de transbordo para mantener el envío de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y más allá”, plantea.

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La Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos 2026 advierte que los cárteles mexicanos (principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación), a los que identifica como productores y proveedores de drogas como fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína, modificaron sus rutas de trasiego debido al incremento en la seguridad.

"Es probable que algunas organizaciones criminales transnacionales hayan modificado, al menos temporalmente, sus técnicas y rutas de contrabando en respuesta al aumento de la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos", revela el documento.

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Nuevas rutas de trasiego

Debido a que Estados Unidos intensificó su lucha contra las drogas, algunas organizaciones criminales intentan pasar desapercibidas, pero ello no implica que se hayan detenido.

"Los puertos de entrada oficiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México probablemente siguen siendo el principal punto de acceso para las drogas ilícitas, a menudo ocultas en vehículos de pasajeros y camiones", de acuerdo con la Evaluación Anual.

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El reporte de Insight Crime señala que a nivel región, las organizaciones criminales optaron por explorar nuevas rutas para mover su mercancía. “Hay pruebas de que la presión estadounidense en el Caribe ha impulsado el aumento de rutas alternativas”, refiere.

La ruta del Caribe, nacida a principios de los años 80, surgió como uno de los puntos de reabastecimiento más importante para vuelos que llevaban cocaína a Estados Unidos. El análisis señala que la presión de las fuerzas militares empujó gran parte de este tráfico hacia Centroamérica, pero la ruta no desapareció del mapa y se suele reactivar cuando la presión aumenta en otros lugares.

Por ejemplo, la campaña de EU actualmente interrumpió algunos de los corredores de tráfico en el Caribe y dejó otros abiertos . "Hay indicios de que redes criminales desviaron rutas hacia el este, en dirección a Guyana, Surinam y Brasil, para evitar las fuerzas estadounidenses", reporta Insight Crime.

Cárteles diversifican rutas de narcotráfico
La ruta del Caribe data desde 1980 y se reactiva cada vez que hay presión en otras vías. (Imagen tomada de Insight Crime)

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Facundo Rosas, experto en seguridad y subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, explica que los cárteles buscan rutas que les permitan transportar su mercancía y seguir operando.

“Las organizaciones entendieron muy bien este tipo de situaciones de cierre de fronteras, de combate más frontal y han diversificado su forma de envío, de cantidades de manera masiva, para que el gobierno no tenga la capacidad de detectarlas y en el eventual caso que las detectara que sean cantidades menores las que decomisen y no afecten lo que no está llegando a Estados Unidos”, refiere.

Buscan espacios donde no haya vigilancia y también nuevas formas de introducción diferentes"
Facundo Rosas, experto en seguridad.

"Los grupos están pendientes también de los conflictos que tiene EU para mover sus mercancías en tanto se genera un vacío, un espacio. Lo están haciendo de esa forma por eso es que sigue habiendo en los Estados Unidos droga disponible como el fentanilo, la marihuana, cocaína, el carfentanilo (opiode de uso veterinario mucho más potente que el fentanilo) y algunas otras drogas de diseño que tienen máximas ganancias", dice.

Una vieja estrategia

Estados Unidos optó por impulsar una estrategia militar en la lucha contra las drogas, lo cual no es nuevo y responde a una estrategia histórica de seguridad nacional.

El artículo “Militarización del programa de control de drogas de Estados Unidos” , escrito por Gina Amatangelo, plantea que en 1971 el presidente estadounidense Richard Nixon proclamó al narcotráfico como una amenaza para la seguridad nacional con lo que se dio un paso hacia la militarización.

“‘Proteger la seguridad nacional’ ha sido el lema que ha servido de eslogan para destinar más fondos y recursos a la guerra contra las drogas. Desde la década de 1970, el gasto estadounidense en la guerra contra las drogas ha pasado de menos de 1,000 millones de dólares a más de 19,200 millones anuales”, sostiene sobre el dinero que se gastaba a inicios del año 2000.

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Trump también optó por endurecer su lucha contra las drogas. En este primer año ha impulsado cuatro estrategias fundamentales: Ley de Emergencia Nacional para combatir el tráfico de drogas especialmente el fentanilo, declaró a los cárteles como organizaciones terroristas, y lanzó la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos en las que se plantea más presencia militar.

José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte (Colef), señala que el documento de la estrategia nacional de defensa de Estados Unidos plantea un enfoque de guerra, es decir "es una estrategia militar".

“Es un cambio radical. Prueba de ello es que el Departamento de Defensa, ahora es la Secretaría de Guerra”
José María Ramos, catedrático de El Colef.

Asimismo, el presidente Trump lanzó el "Escudo de las Américas', que tiene como propósito desmantelar los cárteles y el narcotráfico en la región. A este grupo fueron invitados países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago; sin embargo México, Colombia y Brasil, fueron excluidos, pese a su papel en la producción y trasiego de drogas.

El académico del Colef considera que el cambio de enfoque en el gobierno de Estados Unidos responde a que ese país está enfrentando una segunda guerra contra las drogas.

“Es una segunda gran cruzada contra las drogas promovida por esta administración, no se compara con la primera gran cruzada, que fue en los años 70 con el presidente Richard Nixon. En aquel entonces solamente había un problema, que era la distribución de marihuana. ¿Qué ha sucedido 50 años después? Que no solamente tenemos menos cantidad de marihuana cruzando Estados Unidos, ahora tenemos drogas sintéticas, fentanilo, heroína, cocaína”, explica.

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Claudia Sheinbaum Donald Trump Fentanilo

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