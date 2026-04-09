Roberto Velasco llama a defender la soberanía nacional y a migrantes

Para organizar esta acción, informó, le ayudará Juan José Gómez Camacho, quien actualmente es profesor en la escuela de estudios internacionales avanzados de la Universidad John John Hopkins y ha tenido diversos cargos en la diplomacia.

Reunido con el personal de la Secretaría de Estado e integrantes del Servicio Exterior Mexicano, pidió que la agenda prioritaria de todos sea la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial, el impulso al crecimiento económico mediante el fortalecimiento de cadenas de valor y la identificación concreta de oportunidades comerciales y de inversiones, así como la protección consular y la defensa de la comunidad mexicana en el exterior.

El método, dijo, será la construcción de alianzas desde el respeto mutuo y el derecho internacional, no desde la confrontación.

“A todas las personas que trabajan en nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, debemos asegurar que la diplomacia contribuya de manera real y sustantiva al bienestar, la prosperidad compartida y la dignidad de nuestra gente”, solicitó.

Con los socios de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), la estrategia, mencionó, será respaldar -desde la perspectiva política- el proceso de revisión del T-MEC para que continúe siendo un motor de desarrollo y crecimiento para México.

Roberto Velasco sostuvo que mantendrá con ellos una cooperación en materia de seguridad cimentada en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, pero “sin subordinación”, con apego a la Constitución y al derecho internacional.

Además, sostuvo que fortalecerá la apertura comercial, la proyección global en la alianza del Pacífico y reafirmó los “principios” de México, como se hace con Cuba desde la solidaridad y la no intervención.

También señaló que se diversificarán los vínculos con Europa, Asia y otras regiones.

“Nuestra voz estará presente en los foros donde se reconfigura la gobernanza global del siglo XXI”, sostuvo.

Y aseguró que se mantendrá el compromiso con el multilateralismo y la agenda global, pues dijo que México nunca ha sido un espectador en los desafíos de su época.

Agregó que México tiene la responsabilidad, el prestigio y la capacidad para incidir en las discusiones internacionales, lo que implica, dijo, liderar con una voz propositiva en la acción climática y asumiéndolo como un compromiso de Estado, así como promover una gobernanza migratoria que juntos con lo socios regionales se garantice una movilidad ordenada, segura y con respeto a los derechos humanos.

Además, dijo que se abogará por una reforma al sistema internacional para que este responda a los retos actuales, cierre las brechas que dividen a la humanidad y consoliden un orden global justo e inclusivo.

“Nuestra tarea no se limita a representar, debemos transformar, traducir la diplomacia en prosperidad para el pueblo de México, en protección efectiva para quienes están lejos de casa y en oportunidades tangibles para el desarrollo de nuestro país”, enfatizó Roberto Velasco.