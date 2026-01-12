Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum descarta intervención militar de EU a México tras llamada con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó este lunes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien le ofreció ayuda a su gobierno y le externó que en seguridad aún se puede hacer más.
lun 12 enero 2026 08:23 AM
Claudia Sheinbaum niega la intervención militar de EU en México: ¿de qué habló con Trump en su llamada?
La llamada entre ambos mandatarios ocurre luego de que Donald Trump advirtiera que se atacaría por tierra a los cárteles de la droga en México. ( @Claudiashein )

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, durante la llamada que sostuvo este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario estadounidense le ofreció apoyo a México en "otros temas". Sin embargo, Sheinbaum afirmó que rechazó dicha oferta y, tras la conversación, descartó cualquier posibilidad de intervención militar.

"Él nos insistió en que, si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos 'hasta ahora vamos muy bien, no es necesario', además pues está la soberanía de México y la integridad territorial y lo entendió. Fue una conversación muy amable", indicó.

Publicidad

En su conferencia de prensa, la presidenta explicó que decidió buscar la comunicación directa con Trump debido a que en los últimos días fue insistente en afirmar que atacaría a los cárteles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo en una entrevista con Fox News.

El mandatario republicano dijo la semana pasada que, gracias a los cárteles, se producen miles de muertes cada año.

"Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México), los cárteles están funcionando y están matando a 250 millones 300,000 personas en nuestro país cada año, las drogas", destacó.

Ante la pregunta de si después de esta llamada descarta cualquier tipo de intervención como sucedió con Venezuela, la presidenta dijo que sí.

"Digamos que quedó muy claro en la conversación, el que hay colaboración, coordinación, y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. Que pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento, sí, pero buscaremos una nueva llamada porque lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo", dijo.

En su llamada, la presidenta presumió a Trump los resultados que alcanzó México en contra del crimen, entre ellos el combate al fentanilo y la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas.

"Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta, por ejemplo se ha reducido 50% del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Pues por las incautaciones del otro lado de la frontera, entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, pública cuánto fentanilo han incautado en el otro lado de la frontera y este se ha reducido en 50% en un año y también incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%", destacó.

Aunque Trump reconoció que hay resultados, afirmó que aún se puede hacer más.

En 10 días funcionarios de ambos países sostendrán un encuentro en materia de seguridad, el cual se realizará en Estados Unidos.

EU pide resultados tangibles

El gobierno de Estados Unidos pidió a México resultados tangibles en la lucha en contra del 'narcoterrorismo' y fortalecer la cooperación entre ambos países para desmantelar las redes de cárteles, detener el tráfico de fentanilo y armas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dialogó este domingo vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Oficina del Portavoz del Gobierno de Estados Unidos informó que durante la llamada se reafirmó el compromiso para luchar en contra del narcoterrorismo en la región.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas.

"El secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio", detalló en una tarjeta informativa.

Conoce más:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes (GOP) en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026.
Trump: “Atacaremos por tierra a cárteles; México es gobernado por ellos” El presidente Donald Trump señala a los cárteles por causar la muerte de 250,000 personas en Estados Unidos cada año.

Publicidad

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que durante la llamada se abordaron avances del acuerdo en materia de seguridad que suscribieron ambos países en septiembre pasado.

"Hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el secretario de Estado ( @StateDept ), Marco Rubio ( @SecRubio ), para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación", informó a través de redes sociales.

Publicidad

Tags

Donald Trump conferencia mañanera Secretaría de Relaciones Exteriores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad