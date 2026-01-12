Claudia Sheinbaum niega la intervención militar de EU en México: ¿de qué habló con Trump en su llamada?

En su conferencia de prensa, la presidenta explicó que decidió buscar la comunicación directa con Trump debido a que en los últimos días fue insistente en afirmar que atacaría a los cárteles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo en una entrevista con Fox News.

El mandatario republicano dijo la semana pasada que, gracias a los cárteles, se producen miles de muertes cada año.

"Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México), los cárteles están funcionando y están matando a 250 millones 300,000 personas en nuestro país cada año, las drogas", destacó.

Ante la pregunta de si después de esta llamada descarta cualquier tipo de intervención como sucedió con Venezuela, la presidenta dijo que sí.

"Digamos que quedó muy claro en la conversación, el que hay colaboración, coordinación, y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. Que pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento, sí, pero buscaremos una nueva llamada porque lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo", dijo.

En su llamada, la presidenta presumió a Trump los resultados que alcanzó México en contra del crimen, entre ellos el combate al fentanilo y la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas.

"Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta, por ejemplo se ha reducido 50% del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Pues por las incautaciones del otro lado de la frontera, entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, pública cuánto fentanilo han incautado en el otro lado de la frontera y este se ha reducido en 50% en un año y también incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%", destacó.

Aunque Trump reconoció que hay resultados, afirmó que aún se puede hacer más.

En 10 días funcionarios de ambos países sostendrán un encuentro en materia de seguridad, el cual se realizará en Estados Unidos.

EU pide resultados tangibles

El gobierno de Estados Unidos pidió a México resultados tangibles en la lucha en contra del 'narcoterrorismo' y fortalecer la cooperación entre ambos países para desmantelar las redes de cárteles, detener el tráfico de fentanilo y armas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dialogó este domingo vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Oficina del Portavoz del Gobierno de Estados Unidos informó que durante la llamada se reafirmó el compromiso para luchar en contra del narcoterrorismo en la región.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas.

"El secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio", detalló en una tarjeta informativa.