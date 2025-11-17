Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Trump afirma que estaría de acuerdo con ataques antidrogas de EU en México

Trump afirmó que "no está contento con México", aunque aclaró que no es que va a ordenar un ataque.
lun 17 noviembre 2025 04:13 PM
Donald Trump estaría de acuerdo con ataque antidrogas en México
"¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas", respondió Donald Trump a reporteros. (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

El presidente Donald Trump señaló que autorizaría un ataque en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario y que no "está contento con México".

Cuestionado en la Casa Blanca sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en México el republicano respondió: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

Publicidad
Déjenme ponerlo así: no estoy contento con México.
Donald Trump, presidente de EU.

El presidente Trump aclaró que no está diciendo que ordenaría un ataque, pero podría hacerlo porque se están perdiendo muchas vidas.

"¿Lo haría? Probablemente. Estaría orgulloso personalmente de hacerlo. No estoy diciendo que lo haría, pero estaría orgulloso de hacerlo porque salvaríamos millones de vidas al hacerlo", dijo Trump.

El estadounidense insistió en que están perdiendo miles de personas por las drogas por lo que lo considera una guerra. "Conocemos cada ruta, conocemos las direcciones de cada narcotraficante. Están matando a nuestra gente. Es como una guerra", aseguró.

Conoce más:

sheinbaum-rechaza-intervencion-eu.jpeg
presidencia

“No va a ocurrir", dice Sheinbaum sobre envío de tropas de EU a México

En noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente Trump no enviará tropas a México para combatir a los cárteles de la droga, pues afirmó que se tiene un entendimiento en materia de seguridad y uno de los principios es el respeto a la soberanía mexicana.

"Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y lo que acordamos, cuando estuvo el secretario de Estado, es que vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros: el respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados, entonces eso no va a ocurrir”, dijo.

La declaración se dio después de que la cadena de televisión NBC reveló que en su lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump estaría planteando ataques militares en contra de instalaciones y líderes de cárteles de la droga.

Publicidad

Trump ha intensificado su campaña contra el tráfico marítimo de drogas, autorizando operaciones de interdicción más enérgicas y otorgando a las fuerzas estadounidenses una mayor autoridad para inutilizar o hundir embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos.

Con información de Reuters y AFP...

Publicidad

Tags

Donald Trump CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad