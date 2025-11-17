Trump afirma que estaría de acuerdo con ataques antidrogas de EU en México

Déjenme ponerlo así: no estoy contento con México. Donald Trump, presidente de EU.

El presidente Trump aclaró que no está diciendo que ordenaría un ataque, pero podría hacerlo porque se están perdiendo muchas vidas.

"¿Lo haría? Probablemente. Estaría orgulloso personalmente de hacerlo. No estoy diciendo que lo haría, pero estaría orgulloso de hacerlo porque salvaríamos millones de vidas al hacerlo", dijo Trump.

El estadounidense insistió en que están perdiendo miles de personas por las drogas por lo que lo considera una guerra. "Conocemos cada ruta, conocemos las direcciones de cada narcotraficante. Están matando a nuestra gente. Es como una guerra", aseguró.

En noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente Trump no enviará tropas a México para combatir a los cárteles de la droga, pues afirmó que se tiene un entendimiento en materia de seguridad y uno de los principios es el respeto a la soberanía mexicana.

"Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y lo que acordamos, cuando estuvo el secretario de Estado, es que vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros: el respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados, entonces eso no va a ocurrir”, dijo.

La declaración se dio después de que la cadena de televisión NBC reveló que en su lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump estaría planteando ataques militares en contra de instalaciones y líderes de cárteles de la droga.