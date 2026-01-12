Sheinbaum descarta intervención

La mañana de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con su homólogo Donald Trump, a quien le manifestó la disposición de colaborar, pero con respeto a la soberanía de ambas naciones.

Al referirse a los detalles de la conversación, la mandataria federal explicó que abordó con Trump los resultados de México en el combate a drogas como el fentanilo y la destrucción de laboratorios y descartó una posible intervención.

“Digamos que quedó claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco, siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa, en el algún momento y buscaremos una nueva llamada, si es así“, dijo.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en…

'Un soldado en cada hijo te dio'

La presidenta Sheinbaum asegura que no le preocupan las declaraciones desde Estados Unidos que sugieren la idea de realizar una intervención en México, pues, sostiene con el gobierno de Trump no solo hay colaboración, también resultados.

“Si no hubiera comunicación de ningún tipo, si no tuviéramos colaboración, si no se hubiera referido el propio secretario Rubio, la propia vocera del gobierno de los Estados Unidos, el propio presidente Trump a la buena relación que tenemos y a la coordinación que hay, pues a lo mejor si no hubiera ninguna comunicación, estaríamos preocupados, ¿no?”, dijo la presidenta en su conferencia del pasado lunes.

Sin embargo, semanas atrás ha asegurado que si hubiera algún intento de violentar la soberanía de México, se podría hacer efectiva una parte del himno nacional que reza “Un soldado en cada hijo te dio”.

“México es un país libre, independiente y soberano, y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza: nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos, como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces, no, eso no va a ocurrir. Y como dije: cualquier intento, tenemos el Himno Nacional: ‘...un soldado en cada hijo te dio'”, dijo el pasado 22 de agosto.

Han pasado casi dos siglos desde que México y Estados Unidos sostuvieron su última guerra, la cual se desarrolló entre 1846-1848. En ese episodio, México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos.

Sin embargo, la relación entre el gobierno de Estados Unidos y México ha sido tensa este año. Desde antes de que Trump llegara por segunda ocasión a la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles a México si no hacía más para contener la migración y el tráfico de fentanilo.

A través del diálogo y de desplegar 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera con Estados Unidos, la administración de Trump cedió a pausar los nuevos impuestos.

Durante este primer año, Trump ha tomado más medidas contra el narcotráfico y este jueves afirmó que empezaría a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles, lo que ha encendido la alerta en México.