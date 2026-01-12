Publicidad

México

EU tiene un presupuesto militar 68 veces mayor a México y lo triplica en efectivos

Estados Unidos cuenta con un presupuesto y fuerza militar significativamente mayores a los de México; la presidenta Claudia Sheinbaum descartó una intervención militar ante amenazas de Trump.
lun 12 enero 2026 05:14 PM
Estados Unidos tiene un presupuesto militar 68 veces mayor al de México: así se comparan ambas fuerzas
El gobierno de Estados Unidos tiene al menos tres veces más fuerza militar que México. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una posible intervención militar de Estados Unidos en México, tras las declaraciones de su homólogo Donald Trump que avivaron la preocupación de que efectivos estadounidenses entren al país para combatir a los cárteles de la droga.

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", dijo la semana Trump. Ante esa posibilidad, México quedaría en desventaja, pues el poderío y los recursos de Estados Unidos es mayor: tiene más efectivos y un muy elevado presupuesto militar respecto al de México.

En cuanto a recursos económicos, el gasto para 2026 aprobado por el Congreso de Estados Unidos es de 901,000 millones de dólares para la fuerza militar, 68 veces superior a 13,157 millones de dólares aprobados para México (236,679 millones 939,626 pesos).

Y el gasto de Estados Unidos aún podría ser mayor. El presidente Donald Trump planteó hace unos días que para 2027 se espera que el presupuesto militar sea de 1.5 billones de dólares, lo que implicaría un incremento de 66.5% más a lo aprobado para el año en curso.

El gasto militar de Estados Unidos incluso es superior a todo el presupuesto de egresos de México aprobado para 2026 y que asciende a 568,807 millones 550,460 dólares (10 billones 193,683 millones 700,000 de pesos). Todo el gasto de México equivale a 1.5 veces el recurso que EU destina solo a asuntos militares.

La fuerza en militares

En elementos militares, Estados Unidos tiene una fuerza mayor. Los militares que tiene ese país oscila el millón 300,000 elementos, mientras que México tiene una fuerza de 364,764 entre elementos de la Defensa Nacional, la Marina y Guardia Nacional.

tablas-política_02.jpg

De acuerdo con el ranking Global FirePower, especializado en evaluar capacidad militar, Estados Unidos es el tercer país con más fuerza militar, solo detrás de China e India, los cuales tienen 2 millones 35,000 y un millón 455,550, respectivamente. México se posiciona en el lugar número 12.

Sheinbaum descarta intervención

La mañana de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con su homólogo Donald Trump, a quien le manifestó la disposición de colaborar, pero con respeto a la soberanía de ambas naciones.

Al referirse a los detalles de la conversación, la mandataria federal explicó que abordó con Trump los resultados de México en el combate a drogas como el fentanilo y la destrucción de laboratorios y descartó una posible intervención.

“Digamos que quedó claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco, siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa, en el algún momento y buscaremos una nueva llamada, si es así“, dijo.

'Un soldado en cada hijo te dio'

La presidenta Sheinbaum asegura que no le preocupan las declaraciones desde Estados Unidos que sugieren la idea de realizar una intervención en México, pues, sostiene con el gobierno de Trump no solo hay colaboración, también resultados.

“Si no hubiera comunicación de ningún tipo, si no tuviéramos colaboración, si no se hubiera referido el propio secretario Rubio, la propia vocera del gobierno de los Estados Unidos, el propio presidente Trump a la buena relación que tenemos y a la coordinación que hay, pues a lo mejor si no hubiera ninguna comunicación, estaríamos preocupados, ¿no?”, dijo la presidenta en su conferencia del pasado lunes.

Sin embargo, semanas atrás ha asegurado que si hubiera algún intento de violentar la soberanía de México, se podría hacer efectiva una parte del himno nacional que reza “Un soldado en cada hijo te dio”.

“México es un país libre, independiente y soberano, y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza: nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos, como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces, no, eso no va a ocurrir. Y como dije: cualquier intento, tenemos el Himno Nacional: ‘...un soldado en cada hijo te dio'”, dijo el pasado 22 de agosto.

Han pasado casi dos siglos desde que México y Estados Unidos sostuvieron su última guerra, la cual se desarrolló entre 1846-1848. En ese episodio, México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos.

Sin embargo, la relación entre el gobierno de Estados Unidos y México ha sido tensa este año. Desde antes de que Trump llegara por segunda ocasión a la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles a México si no hacía más para contener la migración y el tráfico de fentanilo.

A través del diálogo y de desplegar 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera con Estados Unidos, la administración de Trump cedió a pausar los nuevos impuestos.

Durante este primer año, Trump ha tomado más medidas contra el narcotráfico y este jueves afirmó que empezaría a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles, lo que ha encendido la alerta en México.

