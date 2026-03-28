Organizaciones de derechos humanos cuestionan registro oficial de desaparecidos: “Minimiza la dimensión de la crisis”

Sin embargo, los datos oficiales aseguran que 36% de esos registros, equivalentes a 46,742 casos, no cuentan con datos suficientes y en el 31% de los casos (40,308) se han identificado supuestas actividades de las personas después de su fecha de desaparición.

Así que para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum solo están desaparecidas 43,128 personas (33% del total), ya que de ellas no hay ninguna actividad identificada.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) , acotar el número de desaparecidos a un tercio del total resta importancia a esta crisis que México enfrenta desde hace décadas.

“Minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”, señaló.

La organización advirtió, además, que el gobierno se limitó a presentar las cifras, pero, en el caso de los registros con “datos insuficientes”, no anunció medidas de localización de esas personas ni acciones para subsanar las fallas en los registros, atribuibles a las autoridades a cargo.

“En diversas administraciones las acciones alrededor de las desapariciones se han centrado en revisar registros y corregir cifras sin que se presente una Política Nacional de Prevención y Erradicación integral que permita abordar la dimensión de una crisis tan dolorosa”.

📌Sobre las cifras presentadas hoy como parte de la Estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, presentada hoy durante la conferencia mañanera. Abrimos hilo 🧵👇🏻 pic.twitter.com/m41TP7Zi40 — Centro Prodh (@CentroProdh) March 27, 2026

Fiscalías omisas ante desapariciones

Estas nuevas cifras también dan cuenta de la ineficiencia de las fiscalías estatales. Aunque están obligadas por ley a iniciar las indagatorias ante cualquier desaparición, solo existen 3,869 carpetas de investigación abiertas de los más de 130,000 casos registrados.