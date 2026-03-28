Organizaciones de derechos humanos cuestionan registro oficial de desaparecidos: “Minimiza la dimensión de la crisis”

Aunque el Ejecutivo aseguró que en esta administración han sido encontradas 31,000 personas, las organizaciones recordaron que en muchas ocasiones son las familias y sus redes las que buscan en las primeras horas y logran localizarlas.
Fundar, Data Cívica, Cepad, Elementa, Universidad Iberoamericana, Incidencia, Justicia Pro Persona, IMDHD, Voces, Global Exchange y Serapaz indicaron que en un país donde la cifra negra de delitos alcanza el 93%, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es "una distorsión de la realidad".
"El número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas”.
Las organizaciones indicaron que también es grave la afirmación de las autoridades de que el 96% de las personas no localizadas no fueron víctimas de delitos sin transparentar la metodología usada para llegar a esta conclusión.
Así que exhortaron al gobierno a explicar los cálculos, fuentes y métodos utilizados en esta actualización de datos.
Mientras tanto, deben continuar las acciones de búsqueda en campo, fortalecer y acelerar los procesos de identificación forense, y garantizar recursos suficientes para el desarrollo de las fiscalías y comisiones de búsqueda responsables de llevar a cabo estas acciones, agregó Causa en Común.
Todas esas funciones corresponden al Estado que, aunque lo niegue ante la ONU, también es responsable de las desapariciones “cuando sus instituciones permiten que las redes criminales operen con libertad y cuando los procesos de investigación son opacos”.