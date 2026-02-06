¿Qué pasó en Sábalo Cerritos? El reporte sobre la desaparición de una familia de turistas en Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal recibió un reporte sobre la privación ilegal de la libertad de un total de seis personas: los hermanos Ramírez Sabino, Óscar, Monserrat 'N' (esposa de éste último) y Dana (niña de nueve años), hija de Óscar y Monserrat.

En tanto, la empresa arrendadora de las cuatrimotos —unidades conocidas como razers— identificó mediante los sistemas de geolocalización que sus vehículos habían sido abandonados en la zona de Cerritos.

