Estados

¿Qué pasó en Sábalo Cerritos? El reporte sobre la desaparición de una familia de turistas en Mazatlán

Las autoridades de seguridad emiten fichas de búsqueda para localizar a los hombres que desaparecieron tras rentar cuatrimotos en este destino turístico.
vie 06 febrero 2026 02:29 PM
turistas-desaparecidos-mazatlan-sinaloa.jpg
Se emitieron unas fichas de búsqueda con las señas particulares de los cuatro hombres que presuntamente fueron privados de su libertad en Mazatlán, Sinaloa. (Fotos: Comisión Nacional de Búsqueda )

Las autoridades de Sinaloa buscan a cuatro turistas que desaparecieron en Mazatlán tras rentar cuatrimotos y de quienes se desconoce su rastro desde la noche del martes 3 de febrero. Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron a las 23:30 horas, sobre Sábalo Cerritos, una avenida paralela a la costa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal recibió un reporte sobre la privación ilegal de la libertad de un total de seis personas: los hermanos Ramírez Sabino, Óscar, Monserrat 'N' (esposa de éste último) y Dana (niña de nueve años), hija de Óscar y Monserrat.

En tanto, la empresa arrendadora de las cuatrimotos —unidades conocidas como razers— identificó mediante los sistemas de geolocalización que sus vehículos habían sido abandonados en la zona de Cerritos.

Las personas son originarias de Santa Ana Ixtlahuaca, Estado de México, y vacacionaban en el puerto sinaloense, por lo que rentó vehículos tipo razer en la Zona Dorada. Sin embargo, fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a subir a otros vehículos, de acuerdo con versiones de testigos.

A la mañana siguiente, el 4 de febrero se localizó con vida a Monserrat “R”, de 28 años y la menor de nueve años, en el poblado de El Habal, a unos 10 kilómetros de donde se encontraron los vehículos abandonados.

Leer más:

crisis forense en mexico
La crisis forense en México obliga a familias a buscar a sus desaparecidos en fosas Las carencias en los servicios periciales y la desvinculación de registros oficiales contribuyen a que personas buscadas por sus familiares acaben en fosas comunes.

¿Quiénes son los desaparecidos en Mazatlán?

  • Óscar García Hernández, de 30 años de edad, es de complexión delgada, tez morena y rostro alargado, mide aproximadamente 1.76 metros. Tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo, que corresponde a la imagen de un rostro de león en la mitad y la leyenda “X2XJWMJWX”.
  • Javier Ramírez Sabino, de 25 años, es de complexión robusta, tez blanca y cara redonda, con una estatura aproximada de 1.70 metros. Entre sus señas particulares destacan una cicatriz de ocho centímetros en una de sus muñecas.
  • Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años, es el menor de los hermanos desaparecidos. Tiene complexión robusta y tez morena, mide alrededor de 1.70 metros.
  • Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años, es el mayor de los hermanos Ramírez Sabino, mide aproximadamente 1.70 metros, moreno claro y complexión robusta.

Al 23 de junio de 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reporta 129,535 personas desaparecidas y no localizadas.

Sinaloa Mazatlán

