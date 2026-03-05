Teuchitlán: un año sin justicia ni avances en la crisis de desaparecidos en México

Al día de hoy, hay más de 131,000 ausencias, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los datos corresponden a un registro histórico que data desde 1952.

“No hay avances. Estamos con un sabor muy amargo lamentablemente se nos tienen atados de manos con el Rancho Izaguirre ya que no se ha brindado la información adecuada, estamos molestos”, dice en entrevista Raúl Servín, integrante del Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que reveló el hallazgo del rancho en el que fueron encontrados cientos de objetos de personas.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fue el que reveló que en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco había decenas de objetos que podrían pertenecer a personas desaparecidas. (Foto: Fiscalía del Estado de Jalisco/Cuartoscuro.)

Hace un año, Teuchitlán pasó de ser el centro de la atención de Jalisco y del país. Las imágenes de zapatos, mochilas, ropas y documentos relacionados con el reclutamiento forzado y la crisis de desapariciones en México generaron que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara seis acciones contra el delito, sin embargo, son escasos los avances.

“En términos jurídicos no se ha hecho nada. Ha habido detenidos, pero por artimañas de los abogados defensores, por este problemas técnicos, por amparos, en realidad no se ha sentenciado a nadie”, sostiene David Coronado, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre la Violencia e integrante del Comité de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Tras el descubrimiento del rancho, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y vinieron algunas detenciones, entre ellas, la de José Gregorio Lastra, El Lastra, señalado como el presunto líder de reclutamiento y adiestramiento del CJNG; Gabriel J., un expolicía municipal de Tala ; y a José Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, por vínculos con el cártel. De ellos, ninguno ha sido sentenciado.

José Ascención Murguía Santiago, alcalde de Teuchtitlán ,fue detenido el 3 de mayo de 2025 por personal de la Fiscalía General de la República (FGR). (Foto: Especial.)

Una condena se ha dictado. Fue de 141 años y tres meses de prisión, en contra 10 hombres por los delitos de los delitos de desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado por crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre pero en septiembre de 2024. Sin embargo, esa sentencia se apeló y se modificó a 131 años.