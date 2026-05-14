La nuevas reglas de combate al lavado de dinero
De forma coincidente con la visita de los expertos del GAFI a México, entraron en vigor las nuevas reglas.
El 27 de marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Este reglamento actualizó las normas vigentes desde 2013 e incorporó, en un capítulo sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP), la obligación de las autoridades de emitir un listado y la forma en que los sujetos obligados deberán consultarlo para identificar y, en su caso, reportar operaciones.
También en 2025 se decidió crear la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas de la UIF para coadyuvar en las tareas de combate al lavado de dinero.
En el marco de la visita del GAFI, el 16 de marzo de 2026, la UIF y la CNBV suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer la prevención de lavado de dinero en México.
Sin embargo, para Di Costanzo, todo este marco jurídico y las nuevas reglas resultan insuficientes.
“Es de esperarse una valoración crítica de GAFI sobre la situación mexicana, aunque no una mala evaluación”, comenta.
Considera que el problema radica en que México acató las recomendaciones y adecuó su marco jurídico, pero, aunque detecta y reporta riesgos o actividades sospechosas de lavado de dinero, no logra que eso tenga consecuencias.
“Los datos que se tienen son que en México de cada 100 personas que son acusadas de lavado de dinero, menos del 1% es consignada”, afirma al retomar los índices de impunidad.
“La mayoría de los informes que da el gobierno y la propia Secretaría de Hacienda omiten un elemento fundamental: podrán reportar operaciones vulnerables pero casi no se habla de aseguramiento de cuentas bancarias, de activos, congelamiento de cuentas de tantas empresas o personas o de que pisen la cárcel”, agregó.
En México prácticamente no tenemos delincuentes, grandes capos consignados por lavado de dinero. Puede ser por venta de estupefacientes, por delincuencia organizada, por extorsión, pero nunca por lavado de dinero”
Mario Di Costanzo, analista y experto en lavado de dinero.
La muestra más clara, señala, es que, aunque a mediados de 2025 el Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, de manera "sigilosa" las autoridades procedieron a revocar licencias y liquidar las instituciones, pero nada se sabe de los responsables del lavado.
Por otro lado, agregó, los bancos “sí están detectando y sí reportan las operaciones, o sea, no es una falla de control de los bancos. Pero, cuando se reportan estas alertas, no hay un seguimiento de parte de la autoridad, como si el lavado de dinero se combatiera mandando reportes. Ahí queda todo y es donde debería iniciar”, agregó.
Además advierte otra problemática: la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que se permitirá el congelamiento de las cuentas sin orden judicial. En este sentido, advirtió que eso no abona a la certeza que –destacó– debiera existir en el combate al lavado de dinero.
“Este tema del bloqueo de cuentas sin previa autorización de un juez es un exceso y no es parte de las recomendaciones de GAFI. Sí lo son detectar movimientos sospechosos, combatirlos, pero el objetivo es desactivar grupos criminales que así mueven dinero ilegal, financian actividades ilícitas. El objetivo no es bloquear por bloquear”, dice Di Costanzo.
Zapata, de la BMA, también señala que ese tipo de decisiones del Poder Judicial no generan confianza en que se combate con efectividad el delito de lavado y, por el contrario, representan un "mal mensaje".
“Ese tipo de decisiones: me bloqueas y después averiguas, pues alejan la posibilidad de un combate efectivo al crimen. Ese tipo de cosas es algo que seguramente se va a ver reflejado cuando la GAFI emita el resultado de su evaluación a México”, considera y pone en entredicho el respeto a las garantías y al Estado de derecho.