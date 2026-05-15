La Estrategia Nacional Contra las Drogas 2026 , publicada la semana pasada, confirmó que el gobierno de Trump ubica a México como país de origen de drogas como metanfetaminas y fentanilo.

“La frontera terrestre de casi 2,000 millas con México sigue siendo el principal corredor para las drogas ilícitas que representan la amenaza más grave para las vidas estadounidenses”, dice el documento.

La puerta de entrada del fentanilo a EU

México es la principal vía de ingreso de fentanilo a Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Entre el 95 y 98% del fentanilo decomisado en los últimos tres años fiscales ingresó por la frontera compartida con México.

El reporte “¿Cómo llega el fentanilo a Estados Unidos?” , elaborado por centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations (CFR), señala que México ha sido durante mucho tiempo la principal fuente de fentanilo para Estados Unidos.

“México importa grandes cantidades de precursores químicos de fentanilo a través de redes ilícitas establecidas por cárteles, quienes luego fabrican la droga antes de introducirla de contrabando a través de la frontera con Estados Unidos", sostiene el análisis.

México ha sido durante mucho tiempo la principal fuente de fentanilo para Estados Unidos. Council on Foreign Relations (CFR)

El documento explica que la potencia del fentanilo facilita su contrabando transfronterizo sin ser detectado, en comparación con otras drogas, ya que los traficantes solo necesitan transportar pequeñas cantidades.