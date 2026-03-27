Más de 31,000 personas desaparecidas se han encontrado en la administración de Sheinbaum

Este viernes, integrantes del gobierno federal presentaron el estatus del número de personas desaparecidas en México.

De acuerdo con el Registro , entre 1952 y 2026 han sido reportadas como desaparecidas 394,645 personas, de las que 262,111 (66%) han sido localizados y 132,534 (34%) se mantienen como ausentes.

Más de 40,000 desaparecidos, con actividad tras su desaparición

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que tras una revisión del Registro, se identificó que más de 40,000 personas que tiene el estatus de desaparecido han tenido algún tipo de actividad posterior a su fecha de registro, como puede ser contraer matrimonio o aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

“Entre estas actividades están la celebración de matrimonios, registros de hijas o hijos ante el Registro Civil, notificación de cambios de domicilio ante el INE, entre otros. Por ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en el año 2010 aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021”, explicó.

Para asegurar que la persona que fue reportada como desaparecida está con vida, la funcionaria explicó que se realizan pruebas para cotejar la información.

“Por ley se requiere una prueba de vida o en su caso de fallecimiento para ello se ha implementado una estrategia que contempla dos rutas. La primera cuando se cuenta con datos de contacto se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso.

La segunda, de acuerdo con la ley cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a instituciones como el INE o compañías telefónicas y una vez obtenida se aplica el mismo procedimiento de verificación, este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada, y brindar certeza a las familias”, explicó.