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Más de 31,000 personas desaparecidas se han encontrado en la administración de Sheinbaum

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa, explicó que se identificó que más de 40,000 personas que tiene el estatus de desaparecido han tenido algún tipo de actividad posterior a su fecha de registro.
vie 27 marzo 2026 09:58 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 fueron localizadas estas personas que fueron reportadas como desaparecidas. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde octubre de 2024, cuando inició su gobierno, se han encontrado a 31,000 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, por los que algunas ya fueron o están por ser retiradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

“Hemos encontrado en todo el periodo de personas desaparecidas, que obviamente algunos de ellos ya no están en el registro o están por retirarse del registro, más de 31,000 desde que llegamos al gobierno, de octubre de 2024 a la fecha”, explicó.

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Este viernes, integrantes del gobierno federal presentaron el estatus del número de personas desaparecidas en México.

De acuerdo con el Registro , entre 1952 y 2026 han sido reportadas como desaparecidas 394,645 personas, de las que 262,111 (66%) han sido localizados y 132,534 (34%) se mantienen como ausentes.

Más de 40,000 desaparecidos, con actividad tras su desaparición

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que tras una revisión del Registro, se identificó que más de 40,000 personas que tiene el estatus de desaparecido han tenido algún tipo de actividad posterior a su fecha de registro, como puede ser contraer matrimonio o aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

“Entre estas actividades están la celebración de matrimonios, registros de hijas o hijos ante el Registro Civil, notificación de cambios de domicilio ante el INE, entre otros. Por ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en el año 2010 aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021”, explicó.

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Para asegurar que la persona que fue reportada como desaparecida está con vida, la funcionaria explicó que se realizan pruebas para cotejar la información.

“Por ley se requiere una prueba de vida o en su caso de fallecimiento para ello se ha implementado una estrategia que contempla dos rutas. La primera cuando se cuenta con datos de contacto se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso.

La segunda, de acuerdo con la ley cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a instituciones como el INE o compañías telefónicas y una vez obtenida se aplica el mismo procedimiento de verificación, este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada, y brindar certeza a las familias”, explicó.

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Alrededor de 90,000 sin datos ni actividad

La funcionaria explicó que de las más de 130,000 personas desaparecidas, alrededor de 90,000 se mantienen sin datos suficientes para su localización y sin actividad detectada posterior a su reporte de desaparición.

Expuso que de 46,742 no hay datos suficientes que permitan su búsqueda, ello debido a que hasta hace casi 20 años no se pedían datos mínimos para el registro.

“Antes de la reforma legal de 2025, no se pedían datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida al Registro Nacional, en la lámina se pueden ver algunos ejemplos de esto, como son menor 'NN', 'El Cuate', 'Niña', 'Panchito', 'Chavo' y 'Muebles Gaby', entre otros, o algunos que se reportaban con nombre de persona, pero sin dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda, esto como ya señalábamos precisamente impide prácticamente la búsqueda”, destacó.

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En el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se inició con la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pues de acuerdo con el mandatario, se manipuló el concentrado con la intención de afectar a su gobierno.

"Vamos a demostrar de que el registro no estaba bien manejado y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento", dijo en noviembre de 2023.

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