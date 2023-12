AMLO defiende de nuevo el censo de desaparecidos: "Lo tenemos comprobado"

De acuerdo con el nuevo censo, en México se tenían 110,964 registros de personas desaparecidas, de los cuales:

-16,681 (15%) fueron personas localizadas.

-17,843 (16%) fueron personas ubicadas.

-26,090 (24%) son registros sin datos suficientes para identificar.

-36,022 (32%) son registros sin indicios para la búsqueda.

-12,377 (11%) confirmaciones de desaparición.

López Obrador acusó que bajo la dirección de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda el número de desaparecidos creció, a pesar de que su gobierno, dijo, respeta los derechos humanos.

"La señora Karla Quintana sí se va de aquí, porque desde que está en Gobernación empieza a declarar que hay 126,000 desaparecidos, siendo ella la responsable y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro, cuando nosotros nos reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción y entonces ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes?", planteó.