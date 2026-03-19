Centro V-Dem: Concentración de poder en Morena pone en riesgo avances democráticos en México

“La caída antidemocrática de México es dramática en los últimos tres años”, establece el reporte La democracia en el mundo 2024 del centro V-Dem al valorar que “la aplastante victoria” de Morena en 2018 ha conducido a la monopolización de los poderes y por ende al retroceso.

El reporte es una medición sobre el estado de la democracia en 202 países, que son valorados a la luz de 480 indicadores y con un sistema de puntajes.

Así, determina que los componentes de la democracia: libertad de expresión, deliberación e índice de elecciones limpias, libre participación de la sociedad civil y supervisión al Ejecutivo –entre otros- van en declive en todo el mundo y eso hace avanzar a las naciones hacia la autocracia.

“La estrategia favorita de los países en vías de autocratización es la censura de los medios de comunicación, seguidas del socavamiento de las elecciones y la sociedad civil”, destaca.

Hay, se indica, “una alarmante pérdida de libertad de expresión en 44 países” y esta se caracteriza por menos seguridad para el ejercicio profesional de los periodistas, acoso, autocensura de los medios de comunicación, parcialidad de éstos.

“En comparación con la situación en 2014, las pérdidas son asombrosas”, concluye.

Otro componente democrático es la deliberación, y se refleja en menos libertad de los ciudadanos para debatir cuestiones políticas, y reducción de la libertad de expresión académica y cultural.

“Se está deteriorando en 27 países y mejorando solo en ocho”, indica.

Un elemento adicional es el índice de elecciones limpias y éste “está disminuyendo en 25 países, mientras que solo mejora en diez”

Ese indicador refleja hasta qué punto las elecciones son libres y justas, “entendidas como ausencia de fraude en el registro, irregularidades sistemáticas, intimidación de la oposición por parte del gobierno, compra de votos y violencia electoral” todo lo cual va en aumento.

En el estudio se considera que la democracia de Estados Unidos también va en declive, y está en riesgo, también por la cauda en el indicador de libre expresión y respeto a la sociedad civil.

México, en riesgo "fatal" su democracia

El estudio considera la democracia liberal, aquélla donde la democracia es electoral, liberal, mayoritaria, consensual, participativa, deliberativa e igualitaria; donde hay competencia equitativa, se respeta el voto, la libertad de expresión y la participación de la sociedad civil.

Hay 88 naciones con ese tipo de democracias pero en esos países vive sólo el 28% de la población mundial, y la cifra va a la baja.

En cambio los retrocesos en los elementos valorados (libertad de expresión, elecciones limpias) hacen que esas democracias “electorales” comiencen avances hacia autocracias, aunque aún no lo sean.