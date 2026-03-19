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México

Centro V-Dem: Concentración de poder en Morena pone en riesgo avances democráticos en México

La ausencia de contrapesos, de oposición y de un Congreso capaz de limitar el poder pone en riesgo la democracia mexicana, indica el estudio del Centro V-Dem.
jue 19 marzo 2026 06:00 PM
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El estudio ve riesgos en la acumulación de poder en el partido Morena. (Foto: Michael Balam Chan/Cuartoscuro )

México vive una democracia en riesgo, por control del poder, ausencia de contrapesos y retrocesos en libertad de expresión, concluyó el Informe sobre la Democracia 2025 elaborado por el Centro V-Dem.

El estudio coloca a México en un nivel de democracia “vulnerable”, una ''zona gris'' donde aún hay elecciones, pero con niveles insuficientes tanto de libertad de expresión y asociación, como de elecciones libres y justas.

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“La caída antidemocrática de México es dramática en los últimos tres años”, establece el reporte La democracia en el mundo 2024 del centro V-Dem al valorar que “la aplastante victoria” de Morena en 2018 ha conducido a la monopolización de los poderes y por ende al retroceso.

El reporte es una medición sobre el estado de la democracia en 202 países, que son valorados a la luz de 480 indicadores y con un sistema de puntajes.

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Así, determina que los componentes de la democracia: libertad de expresión, deliberación e índice de elecciones limpias, libre participación de la sociedad civil y supervisión al Ejecutivo –entre otros- van en declive en todo el mundo y eso hace avanzar a las naciones hacia la autocracia.

“La estrategia favorita de los países en vías de autocratización es la censura de los medios de comunicación, seguidas del socavamiento de las elecciones y la sociedad civil”, destaca.

Hay, se indica, “una alarmante pérdida de libertad de expresión en 44 países” y esta se caracteriza por menos seguridad para el ejercicio profesional de los periodistas, acoso, autocensura de los medios de comunicación, parcialidad de éstos.

“En comparación con la situación en 2014, las pérdidas son asombrosas”, concluye.

Otro componente democrático es la deliberación, y se refleja en menos libertad de los ciudadanos para debatir cuestiones políticas, y reducción de la libertad de expresión académica y cultural.

“Se está deteriorando en 27 países y mejorando solo en ocho”, indica.

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Un elemento adicional es el índice de elecciones limpias y éste “está disminuyendo en 25 países, mientras que solo mejora en diez”

Ese indicador refleja hasta qué punto las elecciones son libres y justas, “entendidas como ausencia de fraude en el registro, irregularidades sistemáticas, intimidación de la oposición por parte del gobierno, compra de votos y violencia electoral” todo lo cual va en aumento.

En el estudio se considera que la democracia de Estados Unidos también va en declive, y está en riesgo, también por la cauda en el indicador de libre expresión y respeto a la sociedad civil.

México, en riesgo "fatal" su democracia

El estudio considera la democracia liberal, aquélla donde la democracia es electoral, liberal, mayoritaria, consensual, participativa, deliberativa e igualitaria; donde hay competencia equitativa, se respeta el voto, la libertad de expresión y la participación de la sociedad civil.

Hay 88 naciones con ese tipo de democracias pero en esos países vive sólo el 28% de la población mundial, y la cifra va a la baja.

En cambio los retrocesos en los elementos valorados (libertad de expresión, elecciones limpias) hacen que esas democracias “electorales” comiencen avances hacia autocracias, aunque aún no lo sean.

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Estos casos van a la alza y “casi 3 de cada 4 personas en el mundo -el 72%- viven en autocracias en la actualidad”. Algunos de los países más poblados del mundo pertenecen a este tipo de régimen, como India y Pakistán.

México se encuentra en medio de las democracias liberales y las autocracias, en una zona gris al mismo nivel de naciones africanas como Kenia, Namibia, Nigeria y Zambia, además de otras como Albania, Honduras, Malasia.

Se refiere que “la aplastante victoria” de Morena llevó al “control monopolizado de los poderes ejecutivo y legislativo” además de 23 de 31 entidades del país.

Así esa victoria ha tenido el efecto de campana y llevado a avanzar hacia una autocracia, lo que se mostraría con el “debilitamiento de las restricciones judiciales y al fortalecimiento del poder de los militares en asuntos civiles”.

De hecho en 2024 se destaca que Morena acrecentó su control político: “aumentó su cuota de escaños legislativos del 40% al 47%”.

Por tanto, “México se clasifica como democracia electoral de «zona gris» (ED-), lo que significa que su estatus como democracia es incierto a finales de 2024”, se indica.

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Indicadores que hacen retroceder a México son por ejemplo los casos de violencia política pues en 2024 “celebró las elecciones más sangrientas de su historia reciente, con al menos 37 candidatos asesinados”.

También se le pone al nivel de El Salvador y Venezuela en cuanto a cómo ha fracasado en poner control al poder de sus líderes políticos.

No hay -se indica- incapacidad en atender a la población, sino “fracaso en contener las ambiciones políticas depredadoras de ciertos líderes electos.

Los expertos han documentado cómo algunos gobernantes, elegidos bajo normas democráticas, emprenden caminos autocráticos al restringir libertades civiles y políticas, llegando incluso a socavar la integridad del proceso electoral”.

En esas misas tres naciones se observa peligrosa concentración de poder sin contrapesos y deterioro en la rendición de cuentas.

“Tienen una oposición débil y prácticamente no existe la posibilidad de que el poder ejecutivo sea investigado por el Congreso (…) demuestra una peligrosa concentración de poder sin controles y equilibrios efectivos que puede llegar a ser fatal para la supervivencia del régimen democrático”.

Y en el indicador de “participación de la sociedad” a México se le equipara con Níger, Filipinas y El Salvador: “estos aspectos han empeorado significativamente durante la última década”, se concluye.

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Respecto al control gubernamental sobre la entrada y salida de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México va a la alza y se asemeja a Bielorrusia, Hong Kong e India.

El país también es comparado con Grecia y Perú, en el sentido de que los tres avanzan “en solitario” hacia la autocratización aunque aún son democracias.

En 2024 esos tres países al igual que otros cinco: Hungría, India, Mauricio y Serbia Nicaragua eran democracias, pero en éstos últimos “la democracia ya se ha roto”.

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Democracia Reforma electoral Morena Va por México

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