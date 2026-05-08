Ariadna Montiel toma el control de la política en Morena… y de sus 2,615 mdp

Entre sus tareas están recibir y administrar las aportaciones de ''los protagonistas del cambio verdadero'', que son los afiliados a Morena, y de los ciudadanos, así como el patrimonio y recursos financieros, además será el encargado de resentar informes de ingresos y egresos anuales de precampaña y campaña.

Morena es el partido con más recursos públicos en el país. Para este año, cuenta con más de 2, 615 millones de pesos, que es casi el doble de lo que recibirá el PAN. La mayoría de estos recursos se destinarán a “Actividades Ordinarias Permanentes”, como sueldos y propaganda institucional.

Del Cueto García es de los más cercanos y de mayor confianza de la ahora dirigente morenista, pues desde hace al menos cuatro años ha estado cerca de ella. Antes de este cargo, él fue titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional en la Secretaría de Bienestar, la cual era encabezada por Ariadna Montiel.

Esta Unidad se encarga de establecer, dirigir y coordinar los convenios de cooperación con autoridades estatales, municipales y de la Ciudad de México para implementar políticas y programas sociales. Además de ello, tiene la facultad de analizar las iniciativas, dictámenes y minutas de carácter legislativo que le competan a la Secretaría del Bienestar.

Luisa María Alcalde pasó este domingo la estafeta en Morena a Ariadna Montiel. En su mensaje de despedida, destacó lo logros de su gestión y pidió unidad al movimiento. (Foto: Morena.)

Años antes, en 2021, tuvo diversos cargos en la alcaldía Tláhuac y Álvaro Obregón. En el primero fue director General de Desarrollo Social y Bienestar, cuando el morenista Raymundo Martínez Vite era el alcalde de este territorio.

En ese momento, Martínez Vite y Ariadna Montiel eran parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) dentro del PRD, la cual encabezada René Bejarano.

Alcalde hizo lo mismo

Óscar del Cueto García entró a suplir a Iván Herrera Zazueta, quien –al igual que Luisa María Alcalde Luján- dejó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena el pasado domingo 3 de mayo.

Herrera Zazueta llegó a la Secretaría de Finanzas en septiembre de 2024, cuando Alcalde Luján arribó a la presidente de Morena. Ocupó el puesto tras ser una de las personas más cercanas a la ahora consejera Jurídica de la Presidencia.

Antes de tener este nombramiento, fue jefe de Oficina en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Gobernación, cuando Alcalde Luján era titular de estas dependencias.

Como secretario de Finanzas de Morena, manejó más de 3,000 millones de pesos.