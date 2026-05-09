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México

México sigue los pasos de Brasil para ser referente en el desarrollo de vacunas y biotecnología

La Secretaría de Salud acordó con el Ministerio de Salud de Brasil la creación de un comité bilateral para negociar la transferencia de tecnología farmacéutica.
sáb 09 mayo 2026 07:00 AM
México toma a Brasil como ejemplo a seguir en el desarrollo de vacunas y se alían para fortalecer Birmex
México busca oportunidades de cooperación en el desarrollo de vacunas, biológicos, antivenenos y biotecnología CarT Cells con el Instituto Butantan. (Foto: Instituto Butantan)

São Paulo, Brasil.- El trabajo del Instituto Butantan es tan valorado en Brasil que algunas de sus instalaciones y museos son atracciones turísticas. Se trata de un centro de investigación biomédica posicionado como el mayor productor de vacunas y sueros contra venenos de animales en América Latina.

Es un referente mundial de calidad farmacéutica y, sin embargo, no es un centro de investigación científica privado, sino un organismo adscrito a la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo.

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Ha logrado incrementar la producción de biológicos mediante alianzas público-privadas estratégicas.

Por eso, México lo tiene en la mira como ejemplo a seguir ahora que el gobierno busca retomar la producción nacional de vacunas y consolidar la industria farmacéutica local.

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Las autoridades de salud mexicanas acordaron con el Ministerio de Salud de Brasil la creación de un comité bilateral para negociar la transferencia de tecnología farmacéutica.

El secretario de Salud, David Kershenobich, visitó el país sudamericano la segunda semana de abril. Ahí exploró la posible adhesión de México a la Coalición Global de Vacunas y Medicamentos (Gavi, por sus siglas en inglés), una asociación público-privada internacional que apoya el acceso a vacunas.

Y con el director del Instituto Butantan, Esper Georges, abordó posibles oportunidades de cooperación en el desarrollo de vacunas, biológicos, antivenenos y biotecnología CarT Cells, una inmunoterapia genética avanzada para el tratamiento de cánceres de la sangre, como la leucemia.

También acordaron la creación de un grupo técnico para fortalecer a Birmex con las mejores prácticas, el laboratorio público mexicano que hace 40 años fabricaba unos 50 millones de dosis. Pero distintos fallos acabaron con esa producción que hoy busca rescatar el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Enseñanzas para Birmex

A diferencia de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el Instituto Butantan se mantiene activo en la producción de vacunas y antivenenos a más de 100 años después de su fundación.

Su éxito tiene base en la construcción de alianzas: con las autoridades sanitarias brasileñas, organismos internacionales, universidades, fundaciones y farmacéuticas, un modelo que México quiere implementar.

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Además, esta institución está dirigida por especialistas en salud y no por perfiles políticos.

En 2025, por ejemplo, firmó una Alianza para el Desarrollo Productivo con Pfizer, que incluía la transferencia de tecnología al instituto para producir y suministrar en conjunto hasta 8 millones de dosis anuales de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

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Ese mismo año alcanzó otro acuerdo para la producción de medicamentos contra el cáncer, la esclerosis múltiple y vacunas ARN mensajero contra covid-19.

Brasil tuvo claros los objetivos de estas alianzas: incrementar la producción local, garantizar a su población el acceso a los insumos más modernos y, a la par, reforzar su propia infraestructura con tecnologías modernas.

Esto le ha permitido contar con vacunas actualizadas mucho antes. Es el caso de la dosis contra el VSR, que México acaba de incorporar este abril.

Ahora, el país sigue estos pasos. En marzo firmó un acuerdo también con Pfizer para la transferencia de tecnología y la fabricación conjunta de vacunas anticovid.

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Miguel Betancourt, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en el Encuentro de Periodismo en Salud "El poder de la vacunación". (Foto: Pfizer)

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Con Brasil, además, también busca trabajar de manera conjunta en la plataforma de ARNm, la formación de sanitaristas, el intercambio de profesionales y en investigación aplicada.

Incluso, el gobierno mexicano estudia las experiencias del Sistema Único de Salud de Brasil como referente para su modelo del Servicio Universal de Salud, que arrancará en enero de 2027 .

Para Miguel Betancourt, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, estos pasos sí podrían contribuir para que México recupere la producción de vacunas.

Es cuestión de invertir y organizar.
Miguel Betancourt, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

“Tenemos una plataforma de empresas farmacéuticas nacionales y transnacionales muy sólida en México que, con una buena organización y regulación gubernamental, con participación pública, privada y social avance hacia la autosuficiencia de producción de vacunas”, dijo en el Encuentro de Periodismo en Salud de Pfizer.

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