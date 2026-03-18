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Congreso

Revocación de mandato divide opiniones entre el Verde y el PT

Mientras que en el Partido del Trabajo acusan que sería inequitativo adelantar la consulta a 2027, en el Partido Verde sostienen que es innecesario dada la popularidad de la presidenta.
mié 18 marzo 2026 03:20 PM
Respaldo Plan B
El fin de semana, Morena y sus aliados anunciaron el respaldo al Plan B electoral anunciado por la presidenta. (Cuartoscuro)

La posibilidad de que se adelante la fecha de la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum a 2027, como se plantea en el Plan B, divide opiniones entre sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Mientras que en el PT advierten que sería inequitativo que la presidenta pueda hacer campaña de manera simultánea a los candidatos el próximo año, en el Partido Verde consideraron que no es necesario que se realice el ejercicio ciudadano dado el trabajo que realiza la mandataria en áreas como la seguridad.

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"He externado la preocupación que tenemos en el PT para que se adelante la revocación y se pretenda hacer en día de las elecciones federales. A nosotros nos parece que eso no sería equitativo”, declaró Benjamín Robles, líder de este partido en entrevista para Radiofórmula.

Comentó que durante las reuniones con la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para construir este “Plan B”, el partido expresó su desacuerdo con que la consulta se haga en periodo electoral.

“Para mí fue una sorpresa cuando veo que la iniciativa que manda la presidenta, la contempla, porque no hubo un acuerdo en ese sentido. Vamos a buscar convencer a los aliados de Morena de que esto no es equitativo electoralmente, no es democrático”, declaró.

Adelantó que propondrán a Morena que la consulta se realice en 2028 o en agosto de 2027, esto para que no se empate con el proceso electoral cuando se elije a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Mientras, el senador Alejandro González Yáñez comentó que su bancada analizará la iniciativa, pues dijo que apenas la están estudiando en “equipo”. Señaló que si bien al principio respaldaron la propuesta esto se hizo de manera general.

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“Nuestra bancada lo está estudiando junto con la dirección del partido y los legisladores federales. Lo estamos evaluando”, comentó.

A su vez la senadora Lizbeth Sánchez García adelanto que por la tarde se reunirán con Alberto Anaya, dirigente el PT, para fijar su postura sobre la reforma.

Mencionó estar a favor de que se realice la consulta de revocación de mandato, pero dijo que no pueden quedar en desventaja los partidos minoritarios sobre uno mayoritario.

“Creemos que debe haber una competencia justa y equilibrada en todos los sentidos. Estamos a favor de que el pueblo quita y el pueblo pone. Solo hay que equilibrar las fechas para que no haya un vicio”, mencionó.

Los votos del PT son necesarios para que pase estos cambios constitucionales, debido a que sin ellos, Morena no alcanza la mayoría calificada, ya que son necesarios 86 votos, y Morena y el PVEM solo tienen 81, por lo que necesitan 5 del PT.

Esta reforma a la Constitución se discutirá en comisiones Puntos Constitucionales y Estudios Legislativo el próximo lunes 23 de marzo, para que el miércoles 25 de marzo próximo.

El Verde da respaldo, pero ve innecesaria la consulta

A diferencia del PT, en el Partido Verde el respaldo a la iniciativa se mantiene firme. No obstante, Manuel Velasco, coordinador de la bancada en el Senado, señaló que no hay necesidad de realizar la revocación de mandato dada la popularidad de la mandataria.

“Nosotros apoyamos la iniciativa, tenemos coincidencias en todos los puntos. Creo que tenemos una presidenta que está dando resultados sobre todo en materia de seguridad (…) Si me pidiera ella mi consejo, le diría que no es necesaria hacer la revocación con una presidenta que la mayoría de los mexicanos la respalda”, declaró.

El senador aseguró que al menos 13 de los 14 senadores del PVEM apoyarán con su voto a favor de la iniciativa presidencial. Asimismo, dijo que convencerá a sus compañeros de bancada, como el legislador Luis Armando Melgar para que respalde la propuesta.

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¿En qué consiste el Plan B?

La reforma también propone modificar la fecha de la consulta de revocación de mandato presidencial. Se podrá solicitar una sola vez durante los tres meses posteriores al segundo o tercer año de gobierno, es decir, a partir de enero de 2027.

Si se realiza la solicitud, la próxima consulta se llevaría a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, coincidiendo con las elecciones intermedias de 2027, cuando se elija a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Se plantea que la persona sujeta a revocación -en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum- podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor, y proponen restricciones para evitar el uso de recursos públicos en la recolección de firmas y en la promoción de la consulta.

Durante los 60 días previos a la consulta, se suspenderá la difusión de propaganda gubernamental en los medios, según la propuesta.

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Cámara de Senadores Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Partido del Trabajo

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