Revocación de mandato divide opiniones entre el Verde y el PT

“Nuestra bancada lo está estudiando junto con la dirección del partido y los legisladores federales. Lo estamos evaluando”, comentó.

A su vez la senadora Lizbeth Sánchez García adelanto que por la tarde se reunirán con Alberto Anaya, dirigente el PT, para fijar su postura sobre la reforma.

Mencionó estar a favor de que se realice la consulta de revocación de mandato, pero dijo que no pueden quedar en desventaja los partidos minoritarios sobre uno mayoritario.

“Creemos que debe haber una competencia justa y equilibrada en todos los sentidos. Estamos a favor de que el pueblo quita y el pueblo pone. Solo hay que equilibrar las fechas para que no haya un vicio”, mencionó.

Los votos del PT son necesarios para que pase estos cambios constitucionales, debido a que sin ellos, Morena no alcanza la mayoría calificada, ya que son necesarios 86 votos, y Morena y el PVEM solo tienen 81, por lo que necesitan 5 del PT.

Esta reforma a la Constitución se discutirá en comisiones Puntos Constitucionales y Estudios Legislativo el próximo lunes 23 de marzo, para que el miércoles 25 de marzo próximo.

El Verde da respaldo, pero ve innecesaria la consulta

A diferencia del PT, en el Partido Verde el respaldo a la iniciativa se mantiene firme. No obstante, Manuel Velasco, coordinador de la bancada en el Senado, señaló que no hay necesidad de realizar la revocación de mandato dada la popularidad de la mandataria.

“Nosotros apoyamos la iniciativa, tenemos coincidencias en todos los puntos. Creo que tenemos una presidenta que está dando resultados sobre todo en materia de seguridad (…) Si me pidiera ella mi consejo, le diría que no es necesaria hacer la revocación con una presidenta que la mayoría de los mexicanos la respalda”, declaró.

El senador aseguró que al menos 13 de los 14 senadores del PVEM apoyarán con su voto a favor de la iniciativa presidencial. Asimismo, dijo que convencerá a sus compañeros de bancada, como el legislador Luis Armando Melgar para que respalde la propuesta.