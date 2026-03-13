El "Plan B" electoral de Sheinbaum desafía límites constitucionales y la autonomía estatal

Al tratarse de una reforma constitucional, una vez más requerirá de la mayoría calificada -dos terceras partes de los votos- en ambas Cámaras, por lo que, de nuevo, deberá contar con el apoyo de sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista para lograr la aprobación.

Morena tiene 27 Congreso locales con mayoría, por lo que podría aprobar la reforma sencilla, pero los analistas advierten que al contar con nuevos actores afectados a nivel local -diputados locales, síndicos y regidores- una vez más la lealtad estará a prueba.

Centralización y riesgos a la autonomía estatal

Entre los temas que esbozó la presidenta de su plan este jueves está el tope máximo al presupuesto de los Congresos locales, para implementar una política de austeridad y acabar con los "privilegios" de diputados locales. Los recursos que se ahorren, dijo, serán dirigidos a atender las necesidades de la ciudadanía en cada una de las entidades.

Una acción que choca con la autonomía de los estados, pues al ser México una república federal, la Constitución les otorga la facultad de decidir sobre el destino de los recursos, entre ellos los que van a sus respectivos Congresos.

Modificar este esquema implicaría una reforma al artículo 116 constitucional, en el cual se establece la conformación de los Congresos locales. De ser aprobada a nivel federal, la reforma también necesita de la aprobación de 17 legislativos locales.

Georgina de la Fuente, especialista en gobernabilidad democrática, considera que este proceso obligará a buscar mayores consensos que en otras reformas constitucionales, pues llevará a los estados a reformar sus propias cartas magnas.

“Tendrían que pasar necesariamente por una discusión en lo local también. Y ahí es en donde a mí me parecería que se puede atorar el asunto”, prevé la socia de la consultora Strategia Electoral y colaboradora de Expansión Política.

Para el constitucionalista Arturo Ramos Sobarzo la "centralización de poder" es el eje que une el conjunto de propuestas delineadas en este segundo paquete de reformas.