El "Plan B" electoral de Sheinbaum desafía límites constitucionales y la autonomía estatal

La supremacía constitucional y una Corte alineada
Si estas propuestas son avaladas por Morena, el PVEM y el PT, y la oposición no está de acuerdo con ellas, no podrían ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues en 2024, se aprobó en el Congreso de la Unión la llamada "supremacía constitucional" .
Hace casi medio año, el bloque oficial aprobó reformas para establecer que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad sean improcedentes cuando tengan por objeto controvertir adiciones o modificaciones a la Constitución. Tampoco procederá el juicio de amparo contra estos cambios.
“Si es reforma constitucional no pueden ser impugnada”, menciona el abogado constitucionalista Sergio Salgado Román.
El también profesor de la UAM recuerda que antes de este cambio en el 2024, el amparo no contra en contra de una reforma constitucional, pero sí eventualmente contra el proceso legislativo.
“Ya como quedó la reforma constitucional es que no procede las impugnaciones contra las reformas ni contra el proceso legislativo, es decir, queda firme”, explica.
El especialista comenta que en caso de que se quiera impugnar, los interesados deberá acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana.
Sin embargo, se trataría de litigios largos, pues recuerda que actualmente hay sentencias condenatorias al Estado mexicano sobre reformas constitucionales de hace más de 15 años y a las cuáles, no se les ha dado cumplimiento.
La ruta de la reforma
Por tratarse de asuntos relacionados con el Pacto Federal, la reforma deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, donde la correlación de fuerzas podría dar control morenista, si se considera que legisladores del Partido Verde que llegaron bajo las siglas de Morena.
De presentarse a la votación los 128 senadores, se requerirán 86 votos y Morena tiene 67, el PVEM 14 y el PT seis; es decir, reúne 87 si votan en coalición, con lo que se aprobaría.
En la Cámara de Diputados, Morena tiene 253 legisladores y necesita 334 votos para la mayoría calificada, siempre con apoyo de PVEM y PT.
Sin embargo, los concensos con sus aliados aún están en duda, pues este mismo jueves en la Cámara de Diputados, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, anticipó su rechazo a incluir en la consulta popular temas electorales.
“Si todo está en la ruta de consulta, ¿pues para qué te sirven entonces los parlamentos?, ¿para qué te sirve entonces los congresos locales, los ayuntamientos? Todo ya te lo llevas a la ruta de las 'de que a ver qué dice la gente' y que la gente resuelva en una encuesta como el rumbo que debes de tomar y qué debe hacer'', cuestionó.