CNDH y organizaciones demandan frenar el recorte al calendario escolar; la SEP revisará la propuesta el lunes

Por separado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento este sábado, en el que solicitó a la SEP y a las autoridades educativas estatales revisar la decisión de disminuir los días de clase del ciclo escolar 2025-2026.

"La emisión de dichas disposiciones, sin tomar en consideración los contextos sociales y laborales de las personas que ejercen los cuidados de niñas, niños y adolescentes, vulnera el derecho de la niñez a ser debidamente cuidada", explicó el organismo.

Sobre los cambios al calendario escolar 2025-2026, la CNDH considera importante que la SEP y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas revisen esta determinación, priorizando el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el contexto laboral de quienes ejercen… pic.twitter.com/leoT7WEpHb — CNDH en México (@CNDH) May 9, 2026

La SEP anunció los cambios al calendario escolar el pasado jueves. Estos incluyen concluir las clases el 5 de junio, un mes antes de lo establecido originalmente, por las olas de calor que afectan el territorio mexicano y ante la realización del Mundial de Futbol 2026.

El anunció generó rechazo entre las familias y organizaciones que defienden el derecho a la educación.

"El Mundial de Futbol no puede colocarse por encima del interés superior de la niñez. Ningún espectáculo ni interés político o comercial debe valer más que el derecho a aprender y a vivir una infancia protegida", apuntaron las organizaciones.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el viernes que la propuesta de recortar las clases sería revisada. Más tarde, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó los cambios al calendario escolar ante medios de comunicación.

Sin embargo, por la noche se retractó en un videomensaje, donde anunció que la medida se revisará el lunes 11 de mayo.

"Nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva", explicó.