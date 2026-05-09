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México

CNDH y organizaciones demandan frenar el recorte al calendario escolar; la SEP revisará la propuesta el lunes

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostendrá una nueva reunión con las autoridades educativas estatales para analizar si cancelan el cierre adelantado del ciclo escolar.
sáb 09 mayo 2026 12:59 PM
Estudiantes de primaria llegan a clases
La propuesta de adelantar las vacaciones escolares por el Mundial de Futbol 2026 levantó una ola de rechazo y preocupación entre familias y organizaciones no gubernamentales. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Familias y organizaciones de la sociedad civil demandaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no recortar un mes de clases por el Mundial de Futbol 2026.

A través de una petición en la plataforma Change.org , explicaron que el cierre anticipado de las escuelas impacta negativamente el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.

También afecta a las familias, sobre todo a las mujeres, por el trabajo de cuidados que deberán realizar en sus hogares.

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Por separado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento este sábado, en el que solicitó a la SEP y a las autoridades educativas estatales revisar la decisión de disminuir los días de clase del ciclo escolar 2025-2026.

"La emisión de dichas disposiciones, sin tomar en consideración los contextos sociales y laborales de las personas que ejercen los cuidados de niñas, niños y adolescentes, vulnera el derecho de la niñez a ser debidamente cuidada", explicó el organismo.

La SEP anunció los cambios al calendario escolar el pasado jueves. Estos incluyen concluir las clases el 5 de junio, un mes antes de lo establecido originalmente, por las olas de calor que afectan el territorio mexicano y ante la realización del Mundial de Futbol 2026.

El anunció generó rechazo entre las familias y organizaciones que defienden el derecho a la educación.

"El Mundial de Futbol no puede colocarse por encima del interés superior de la niñez. Ningún espectáculo ni interés político o comercial debe valer más que el derecho a aprender y a vivir una infancia protegida", apuntaron las organizaciones.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el viernes que la propuesta de recortar las clases sería revisada. Más tarde, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó los cambios al calendario escolar ante medios de comunicación.

Sin embargo, por la noche se retractó en un videomensaje, donde anunció que la medida se revisará el lunes 11 de mayo.

"Nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva", explicó.

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Piden priorizar la educación

Previamente, la organización Mexicanos Primero advirtió que recortar el calendario escolar significa menos tiempo efectivo de aprendizaje, algo preocupante en un sistema educativo con rezagos acumulados y desigualdades.

"Cuando se pierde tiempo escolar, quienes más resienten el impacto son las niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de pobreza, violencia o exclusión", advirtió.

La Red de Mujeres por la Salud (REMUSA) también se posicionó en contra de disminuir las clases.

“Esta decisión evidencia las prioridades del gobierno, que privilegia el Mundial por encima del derecho a la educación”, señaló.

México Evalúa agregó que 7.2 millones de familias enfrentarán seis semanas adicionales fuera de las aulas sin una estrategia clara de cuidados ni de reforzamiento educativo para niñas, niños y adolescentes.

"La decisión refleja una preocupante falta de prioridad para el aprendizaje y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. México debería estar discutiendo cómo recuperar aprendizajes y fortalecer la calidad educativa, no cómo reducir aún más el tiempo en las aulas", apuntó en un comunicado.

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Educación Escuelas SEP

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