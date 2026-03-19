Inequidad y uso de recursos públicos, los riesgos del "Plan B" por la autopromoción de Sheinbaum

El PT da apoyo a medias

El fin de semana, y antes de que la presidenta diera a conocer los detalles de la iniciativa los aliados de Morena, el PVEM y PT, respaldaron el nuevo“Plan B”. Se tomaron la foto para dejar en claro que esta vez iban juntos a diferencia de la primera iniciativa electoral que no contó con sus votos por las listas de plurinominales y la intención de cortar el financiamiento a partidos.

No obstante, ahora que la iniciativa llegó al Senado, las dudas de los legisladores y líderes del partido encabezado por Alberto Anaya se hicieron presentes, luego de que no están en total acuerdo con la promoción de la presidenta por la revocación.

El fin de semana, Morena y sus aliados anunciaron el respaldo al Plan B electoral anunciado por la presidenta. (Cuartoscuro)

Benjamín Robles, líder de este partido en Oaxaca, comentó que durante las reuniones con la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para construir este “Plan B”, el PT expresó su descontento con que la consulta se haga en periodo electoral y se acordó que ese punto quedaría afuera.

“Para mí fue una sorpresa cuando veo que la iniciativa que manda la presidenta, la contempla, porque no hubo un acuerdo en ese sentido. Vamos a buscar convencer a los aliados de Morena de que esto no es equitativo electoralmente, no es democrático”, declaró.

Robles impulsó la revocación del mandato del gobernador morenista Salomón Jara, de Oaxaca, a quien acusó de promoverse ilegalmente, usar recursos públicos y operar un “fraude” en el proceso, en el que 38% de los votantes pidieron su cese, de ahí que no está a favor de que el Ejecutivo pueda promoverse en procesos revocatorios.

Los votos del PT son necesarios para que pase estos cambios constitucionales, debido a que sin ellos, Morena no alcanza la mayoría calificada; solo en el Senado es necesario 86 votos, y Morena y el PVEM tienen 81, por lo que necesitan cinco del PT.

PVEM no ve necesidad para la consulta

A diferencia del PT, el líder del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, aseveró sin titubeos que su bancada respaldará el “Plan B”, pero enfatizó que no hay necesidad de realizar la revocación de mandato de la presidenta, ya que cuenta con buenos números de aceptación.

“Nosotros apoyamos la iniciativa, tenemos coincidencias en todos los puntos. Creo que tenemos una presidenta que está dando resultados sobre todo en materia de seguridad”, declaró.

El senador aseguró que al menos 13 de los 14 senadores del PVEM apoyarán con su voto a favor de la iniciativa presidencial, pues dijo que convencerá a su compañero de bancada Luis Armando Melgar para que respalde la propuesta.

La oposición adelanta voto en contra

De parte de la oposición, adelantaron su voto en contra para evitar que la presidenta Claudia Sheinbaum se autopromocione.

El presidente del PAN, Jorge Romero, acusó que se está usando para que una persona en particular, con todo el aparato de poder, pueda hacer campaña.

Por su parte, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, calificó a esta iniciativa como “Ley Maduro” (por el nombre del mandatario venezolano encarcelado en EU) pues argumentó que es para acaparar más el poder.

A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, mencionó que la propuesta sobre revocación de mandato, se debe revisar “con mucha puntualidad”.

El dirigente del partido, Jorge Álvarez Máynez, comentó que no están a favor de que la propuesta de mover la fecha de revocación de mandato a 2027, pues consideró que podría puede provocar “inestabilidad”.

La reforma a la Constitución será analizada el próximo lunes 23 de marzo en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado para que el miércoles 25 sea votada en el Pleno del Senado.

Para que aplique en el siguiente proceso electoral, la propuesta necesita ser avalada en el Congreso de la Unión y en los 17 congresos estatales, a más tardar en mayo.