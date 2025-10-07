Indisciplina de morenistas en el Senado "complica" iniciativas de Sheinbaum

Maribel Flores Sánchez, directora de la Escuela de Ciencias sociales y Gobierno del Tec de Monterrey Puebla, considera que las críticas y cuestionamientos a López Hernández, así como los cambios a iniciativas como la de amparo, traen implicaciones políticas para la presidenta y para Morena, ya que el partido oficialista presume el estandarte “contra la impunidad”.

La presidenta basa una parte de su capital político en esta promesa de la 4T sin impunidad. En ese sentido, los escándalos le exponen acusaciones de un doble estándar porque, si no se actúa con firmeza frente a un aliado, el discurso anticorrupción pierde fuerza”. Maribel Flores, experta del Tec de Monterrey Puebla.

Flores Sánchez advierte que el silencio o la dilación frente a los señalamiento en contra de morenistas también puede “erosionar" la legitimidad de la mandataria, sobre todo por la "exigencia ética” de su administración.

El polémico senador

Adán Augusto López Hernández, uno de los personajes más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, es actualmente una de las "piedras en el zapato" de Morena.

Desde hace tres meses, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado está envuelto en polémicas. Primero, por la detención de su exjefe de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien presuntamente es líder de “La Barredora”, célula criminal que opera en Tabasco y tiene entre sus actividades la extorsión y el robo de combustible.

Lo anterior, porque Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en Tabasco por López Hernández cuando éste era el gobernador de la entidad. El senador argumenta que desconocía las actividades ilícitas del llamado "Comandante H".

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a López Hernández, acusó una campaña mediática en su contra y aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) es la única que determinará, a través de una investigación, si hay elementos para citar a López Hernández a declarar sobre el caso de Bermúdez Requena.

“La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Hasta ahora no hay nada que haya dicho la FGR que lo involucre directamente”, dijo Sheinbaum el 19 de septiembre.

La segunda polémica se generó por un reportaje de Televisa en el que se asegura que López Hernández recibió 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024, monto que presuntamente no incluyó en sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, él no lo negó y aseguró que sí declaró los ingresos y que pagó los impuestos respectivos.

Nuevamente, la presidenta fue cuestionada sobre esto, a lo que respondió que el senador debía aclarar sus gastos y negó que la información relacionada a estos datos haya sido filtrada por su gobierno.

“El senador aclaró. Y si tiene que aclarar más cosas, que lo haga. No, no hay ningún problema, y si hay alguna cosa, siempre el SAT investiga a cualquier persona, pero que aclare Adán Augusto”, contestó la presidenta.

El tercer escándalo fue el 1 de octubre, cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, comparecía en el Senado por el primer informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum; mientras, Adán Augusto López Hernández disfrutaba del partido de la Champions League entre Barcelona y el Paris Saint-Germain.