El senador Adán Augusto observó el partido de la Champions League entre Barcelona y PSG, durante la comparecencia del secretario de Hacienda. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

En la comparecencia, los legisladores de oposición no hicieron ningún pregunta ni emitieron ningún comentario sobre las polémicas de Adán Augusto López, como sus ingresos, sus pagos de impuestos, su cercanía con el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, quién es presuntamente líder de un grupo criminal.

Endeudamiento y gasto

La oposición enfocó sus dardos en acusaciones sobre endeudamiento del país y el gasto del gobierno federal en "obras faraónicas".

La senadora priista Carolina Viggiano cuestionó las implicaciones de que no se alcance un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 de entre 1.8 a 2.8%, como se presumió y acusó que la deuda pública ascendió.

"El próximo año habrá crecido al doble de lo que se ha acumulado en un siglo, el máximo de nuestra historia nacional”, sostuvo al señalar que no es solo es la cantidad, sino el uso que se ha dado a los recursos públicos, “obras inservibles y costosas a sobreprecio y con opacidad”, como el Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería en Tabasco.

Protesta del PRI durante la comparecencia del secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

El senador Gustavo Sánchez Vásquez colocó un video de 2018 en el que expresidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre el gasto en sus obras faraónicas y principales programas sociales, y en el que asevera que no endeudaría al país, a lo que el panista reprochó que no la cumpliera.

“Esa fue la mentira más grande que se le ha hecho a los mexicanos en este país. De 1998 a 2018, en un siglo, este país acumulo una deuda de 10 billones de pesos, y de 2018 a 2024, fue de 8 billones de pesos. 80% más de deuda”, reclamó.

El funcionario respondió que “gracias a Dios” no era neoliberal, sino un funcionario que cuidaba el manejo de los recursos públicos, ante las criticas por endeudamiento del país.

“Gracias a Dios no somos neoliberales y somos muy cuidadosos en el manejo del ciclo económico y del presupuesto público”, declaró.

Combate al contrabando

La senadora panista Imelda Sanmiguel cuestionó al secretario de Estado de cuánto es el desfalcó que dejó la red de huachicol fiscal en la que participaron integrantes de la Marina durante el gobierno de López Obrador.

En medio del escándalo, el funcionario aseguró que gracias a un fortalecimiento de combate al contrabando y un robustecimiento de la infraestructura tecnológica, logística, legal y operativa, hubo mayores ingresos recaudados en aduanas y por concepto de comercio exterior.

"Pensando en los millones de contribuyentes que aportan al país día con día con sus impuestos que hemos redoblado esfuerzos para mejorar la eficiencia en la recaudación y combatir la evasión fiscal", dijo.