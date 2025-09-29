Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

“No filtramos documentos”, Sheinbaum rechaza 'fuego amigo' contra Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el SAT investigará la presunta irregularidad en el pago de impuestos del coordinador de los senadores de Morena.
lun 29 septiembre 2025 10:19 AM
sheinbaum-adan-ingresos.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si hay pruebas de irregularidades contra alguien, incluso sea de Morena, se investiga. (Fotos: Presidencia/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no filtró documentos sobre las presuntas irregularidades de los ingresos del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, y dijo que corresponderá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigar las presuntas anomalías.

“Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona, si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción y si hay algún asunto penal, se presenta la Fiscalía General de la República”, aseguró este lunes.

Publicidad

La semana pasada una investigación periodística de N+ reveló que el senador López Hernández recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, pero no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

Por el concepto de “Servicios Profesionales”, el político tabasqueño recibió esos millones, algunos de empresas que fueron contratistas durante su gobierno en Tabasco, otras que están vinculadas con sus familiares e incluso alguna considerada “fantasma”.

Te puede interesar:

Congreso

Adán Augusto niega irregularidad en sus ingresos: “Sé de dónde vino ataque”

Luego de que la presidenta le recomendara aclarar sus ingresos, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó alguna irregularidad con sus ingresos.

Tras analizar la explicación que ofreció el senador, se detectó que pagó menos impuestos de los que le correspondía, por lo que el panista Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, pidió al SAT explicar por qué el legislador pagó solo 2.4% de Impuesto Sobre la Renta cuando le correspondía 35%.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum comentó que el SAT investigará lo referente a esta presunta irregularidad.

“El senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare, no hay ningún problema y si hay alguna cosa pues siempre el SAT investiga a cualquier persona, pero que aclare a Adán Augusto. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto”, comentó.

Publicidad

No hay "fuego amigo"

En su conferencia del pasado viernes, el senador aseguró que sabía de “quién” venía el golpe luego de que se difundiera información sobre sus ingresos patrimoniales.

“Yo les voy a decir algo. Yo soy un político ya de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo”, dijo.

Al respecto, se le preguntó a la presidenta si los documentos fueron difundidos por su administración, lo cual negó, así como que se trate de "fuego amigo" contra quien también compitió por la candidatura presidencial de Morena.

“Por supuesto (que no hay fuego amigo). A ver, si hay algo, contra cualquier persona de Morena, que se encuentre que tenga pruebas se procede, así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI de cualquier partido político, aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias imagínense qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros no”, dijo.

Conoce más:

adan-augusto-pasa-de-ser-el-hombre-fuerte-de-amlo-a-politico-incomodo-en-morena
Estados

Adán Augusto pasa de ser el hombre fuerte de AMLO a político incómodo en Morena

Aclaró que si hay pruebas sobre irregularidades, éstas se denuncian como sucedió con el involucramiento de marinos con una red de huachicol, pero sino las hay, no se procede.

“Si se encuentra algo contra alguien pues se presenta la denuncia si no se encuentra tampoco vamos a estar a lo que diga un medio, a lo que diga otro medio, a lo que diga la oposición si hay pruebas nosotros mismos presentamos la denuncia, si no hay pruebas pues no y si la fiscalía tiene pruebas, la fiscalía avanza, nunca vamos a decirle al fiscal ‘no haga esto porque va a dañar a un partido político o a una persona’, no, no somos iguales, por más que quieran decirlo, no somos iguales”, aclaró.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Adán Augusto López conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad