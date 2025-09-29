“No filtramos documentos”, Sheinbaum rechaza 'fuego amigo' contra Adán Augusto

No hay "fuego amigo"
En su conferencia del pasado viernes, el senador aseguró que sabía de “quién” venía el golpe luego de que se difundiera información sobre sus ingresos patrimoniales.
“Yo les voy a decir algo. Yo soy un político ya de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo”, dijo.
Al respecto, se le preguntó a la presidenta si los documentos fueron difundidos por su administración, lo cual negó, así como que se trate de "fuego amigo" contra quien también compitió por la candidatura presidencial de Morena.
“Por supuesto (que no hay fuego amigo). A ver, si hay algo, contra cualquier persona de Morena, que se encuentre que tenga pruebas se procede, así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI de cualquier partido político, aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias imagínense qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros no”, dijo.
Aclaró que si hay pruebas sobre irregularidades, éstas se denuncian como sucedió con el involucramiento de marinos con una red de huachicol, pero sino las hay, no se procede.
“Si se encuentra algo contra alguien pues se presenta la denuncia si no se encuentra tampoco vamos a estar a lo que diga un medio, a lo que diga otro medio, a lo que diga la oposición si hay pruebas nosotros mismos presentamos la denuncia, si no hay pruebas pues no y si la fiscalía tiene pruebas, la fiscalía avanza, nunca vamos a decirle al fiscal ‘no haga esto porque va a dañar a un partido político o a una persona’, no, no somos iguales, por más que quieran decirlo, no somos iguales”, aclaró.