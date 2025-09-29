“No filtramos documentos”, Sheinbaum rechaza 'fuego amigo' contra Adán Augusto

La semana pasada una investigación periodística de N+ reveló que el senador López Hernández recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, pero no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

Por el concepto de “Servicios Profesionales”, el político tabasqueño recibió esos millones, algunos de empresas que fueron contratistas durante su gobierno en Tabasco, otras que están vinculadas con sus familiares e incluso alguna considerada “fantasma”.

Luego de que la presidenta le recomendara aclarar sus ingresos, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó alguna irregularidad con sus ingresos.

Tras analizar la explicación que ofreció el senador, se detectó que pagó menos impuestos de los que le correspondía, por lo que el panista Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, pidió al SAT explicar por qué el legislador pagó solo 2.4% de Impuesto Sobre la Renta cuando le correspondía 35%.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum comentó que el SAT investigará lo referente a esta presunta irregularidad.

“El senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare, no hay ningún problema y si hay alguna cosa pues siempre el SAT investiga a cualquier persona, pero que aclare a Adán Augusto. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto”, comentó.

