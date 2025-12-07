Secretaría de Ciencia encabeza iniciativa de impulso al desarrollo científico en América Latina

“Cuando estuvimos en Bruselas vimos las grandes diferencias entre el desarrollo tecnológico entre las regiones; sin embargo, hay que reconocer que nuestro rezago es indudable, debemos reconocer que nos falta mucho por hacer en la materia”, declaró Ruiz frente a otros ministros de ciencia y educación.

“Y creo que para que cada uno de nosotros como países avancemos, hay que estar conscientes de que cada país solo no podrá avanzar en la medida en que la región latinoamericana lo requiere”, agregó.

Reunidos en Cuernavaca, Morelos, el pasado viernes, en el marco del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS Forum) 2025, los ministros de Brasil, Paraguay, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Chile, Colombia, Cuba y México hablaron de los desafíos regionales que urge atender, como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y la transición energética, además de avanzar en temas de salud e Inteligencia Artificial aplicada a la ciencia.

La secretaria Ruiz les propuso establecer grupos de trabajo para que en una próxima reunión diseñen una agenda regional de América Latina y El Caribe que después será presentada a la Unión Europea.

“Para que trabajemos entre todos, discutamos estos temas e, insisto, desarrollemos una agenda multinacional de la región”, declaró.

“Tenemos avances importantes, (...) pero debemos lograr que más sectores, como el privado, se involucren para alcanzar mayores logros y abatir los rezagos de América Latina y El Caribe respecto a Europa, Estados Unidos y otras regiones más avanzadas”, subrayó.

También consideran formar “habilitadores” para la cooperación en la investigación, innovación, movilidad de investigadores y en infraestructura.