México

Secretaría de Ciencia encabeza iniciativa de impulso al desarrollo científico en América Latina

El objetivo es construir una agenda común y trabajar en conjunto para superar el atraso de América Latina en estos sectores frente a otros lugares del mundo.
dom 07 diciembre 2025 01:34 PM
Secretaría de Ciencia busca impulsar el desarrollo científico en América Latina
Nueve países de América Latina participaron en una reunión ministerial sobre ciencia, educación y tecnología. (Foto: Cortesía)

México sumó esfuerzos con otros países de América Latina para impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la región. La titular de la Secretaría de Ciencia, Rosaura Ruiz, convocó a sus homólogos del continente a una reunión ministerial, donde aprobaron colaborar para fortalecer las áreas de ciencia, tecnología e innovación.

Detalló que el objetivo es construir una agenda común y trabajar en conjunto para superar el atraso de Latinoamérica en estos sectores.

“Cuando estuvimos en Bruselas vimos las grandes diferencias entre el desarrollo tecnológico entre las regiones; sin embargo, hay que reconocer que nuestro rezago es indudable, debemos reconocer que nos falta mucho por hacer en la materia”, declaró Ruiz frente a otros ministros de ciencia y educación.

“Y creo que para que cada uno de nosotros como países avancemos, hay que estar conscientes de que cada país solo no podrá avanzar en la medida en que la región latinoamericana lo requiere”, agregó.

Reunidos en Cuernavaca, Morelos, el pasado viernes, en el marco del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS Forum) 2025, los ministros de Brasil, Paraguay, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Chile, Colombia, Cuba y México hablaron de los desafíos regionales que urge atender, como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y la transición energética, además de avanzar en temas de salud e Inteligencia Artificial aplicada a la ciencia.

La secretaria Ruiz les propuso establecer grupos de trabajo para que en una próxima reunión diseñen una agenda regional de América Latina y El Caribe que después será presentada a la Unión Europea.

“Para que trabajemos entre todos, discutamos estos temas e, insisto, desarrollemos una agenda multinacional de la región”, declaró.

“Tenemos avances importantes, (...) pero debemos lograr que más sectores, como el privado, se involucren para alcanzar mayores logros y abatir los rezagos de América Latina y El Caribe respecto a Europa, Estados Unidos y otras regiones más avanzadas”, subrayó.

También consideran formar “habilitadores” para la cooperación en la investigación, innovación, movilidad de investigadores y en infraestructura.

Emiten declaratoria de impulso a la ciencia

Durante el mismo foro, la Secretaría de Ciencia y la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitieron la Declaratoria de Cuernavaca para impulsar el desarrollo científico y tecnológico.

Al ésta se adhirieron instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, instancias gubernamentales, organismos internacionales y redes académicas.

La declaratoria reconoce como “bienes públicos” y “derechos” a la educación superior, la ciencia, las humanidades, el desarrollo tecnológico y la innovación. También considera que son “herramientas esenciales para la construcción de un país más justo, equitativo y sustentable”.

Además, recalca que la evidencia e investigación científicas deben atender las áreas prioritarias del desarrollo nacional.

Los firmantes se comprometen a impulsar la formación de profesionales, investigadoras e investigadores altamente especializados en áreas estratégicas, como transición energética, cambio climático, salud, semiconductores, inteligencia artificial, soberanía tecnológica y patrimonio cultural.

Así como a garantizar la colaboración interinstitucional, las redes de innovación social que promuevan el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y recursos entre instituciones de educación superior, centros públicos de investigación y otros actores estratégicos.

Además de impulsar el “diálogo y la cooperación internacional para fortalecer la integración regional y construir respuestas conjuntas a desafíos globales como la crisis climática, las pandemias y las desigualdades socioeconómicas”.

