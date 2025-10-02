Sheinbaum rechaza retroactividad en Ley de Amparo: “Hay que respetar la Constitución”

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró innecesaria la inclusión de un artículo transitorio en la Ley de Amparo que permite la retroactividad, por lo que pidió a la Cámara de Diputados revisarlo.
“Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron el en Senado. Primero, hay que respetar la Constitución, la Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución se establezcan las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad, eso es lo primero y hay que respetar la Constitución”, planteó la presidenta.