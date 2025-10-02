Sheinbaum rechaza retroactividad en Ley de Amparo: “Hay que respetar la Constitución”

El Senado de la República avaló un artículo transitorio en la reforma a la Ley de Amparo que permite la retroactividad a juicios de amparo que están en trámite.

"Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto", señala el párrafo que se añadió durante la discusión en lo particular.

Al respecto, la presidenta comentó que desconoce por qué los legisladores optaron por incluir este artículo transitorio.

“No tengo conocimiento de por qué el Senado o la comisión del Senado incorporó este transitorio. Desde mi punto de vista que tiene que garantizarse que los juicios que hoy están, que no han llegado a la Corte, tienen que seguir con las leyes anteriores porque ya es un procedimiento previo, no hay retroactividad en las leyes”, dijo.

La presidenta confió en que en la Cámara de Diputados se revise el transitorio y si debe o no mantenerse como parte de los cambios a la reforma a la Ley de Amparo.

“Tiene que ver la Cámara de Diputados, en todo caso en su argumentación. Si se queda ese transitorio tiene que dejar claro que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a que se refiere ese transitorio, para que no haya ningún problema en la aplicación de la ley”, comentó.