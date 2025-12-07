Publicidad

Autoridades detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la detención se dio luego de que efectivos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en San Cristóbal de las Casas.
dom 07 diciembre 2025 06:02 PM
Detenidos en Chiapas
De acuerdo con las autoridades, de los 12 detenidos, dos de ellos son menores de edad.

Tras el despliegue de un operativo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12 personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidas este domingo 7 de diciembre.

De los 12 detenidos, dos son menores de edad; además, en el operativo se aseguraron cuatro armas de fuego largas, un arma de fuego corta, cuatro chalecos tácticos, un vehículo, así como 90 dosis de marihuana, 60 dosis de cristal, dinero en efectivo, cuatro chalecos tácticos color negro y un vehículo sin placas.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad detalló que la detención se dio luego de que efectivos –de diversas organismo de seguridad– realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en San Cristóbal de las Casas, cuando ubicaron un vehículo donde viajaban personas con armas de fuego, por lo que se coordinaron las acciones necesarias y se desplegó un operativo en la zona.

Las personas detenidas fueron identificadas como Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”.

A las personas detenidas se les informó sobre sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comentó en X que con esta acción se inhibe a los generadores de violencia, se desarticulaan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas.

El operativo contó con la participación de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Fiscalia y la Policía estatal.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales, para detener a generadores de violencia en el país”, se menciona en el comunicado.

