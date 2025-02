Monreal y Salgado tienen vía libre; reforma contra nepotismo aplica hasta 2030

Con estas modificaciones los morenistas Félix Salgado, Saúl Monreal y la verde ecologista Ruth Miriam González podrán buscar ser candidatos a gobernadores para 2027, cuando actualmente sus familiares ocupan dicho cargo.

Esta modificación la impulsó el PVEM, pues desde que se presentó la propuesta, el líder de esta bancada, Manuel Velasco, impulsó que la prohibición del nepotismo y de la reelección se aplicará hasta dentro de cinco años.

En la discusión, senadores del PAN y de Morena se confrontaron, ya que los primeros enfatizaron que este aplazamiento para prohibir el nepotismo en los cargos públicos beneficiará a morenistas.

La panista Gina Campuzano González comentó que esta propuesta “se queda corta”, porque no prohíbe el nepotismo en el Poder Judicial ni Ejecutivo ni tampoco toca los nombramientos por designación ni considera los casos de redes familiares que ocupan lugares en el gobierno local y federal.

“¿A quienes creen que beneficia esta reserva? Está muy rarito todo esto, pero esta iniciativa que presenta la presidenta habla que el nepotismo se aplicará a partir de 2027 y quieren presentar una reserva para que no inicie la prohibición en 2027, sino a partir de 2030 (…) Cuida a los Monreal que no quieren soltar a Zacatecas y que se sienten dueños de Zacatecas”, dijo la senadora.

El morenista Saúl Monreal se levantó para responderle: “Decirle a la senadora, no merece ni el nombre, y se lo digo a usted, le aclaro que mi trabajo y mi trayectoria me ha costado, a diferencia de usted que su único mérito fue el partido. Usted no ganó ninguna elección”.

Otra confrontación fue cuando el panista Marko Cortés cuestionó por qué no prohibir el nepotismo en este año y no hasta 2030.

"Lo que nos dice es que sí se vale que en San Luis Potosí nuestra compañera Ruth pueda ser la candidata. Ese nepotismo no está prohibido", enfatizó el panista.

Esto generó que la senadora Ruth Miriam González cuestionará al panista: "¿Cuántos votos obtuvo? Una servidora en San Luis Potosí obtuvo 526 mil votos y tú eres plurinominal; eres un legislador donde el pueblo no te eligió a diferencia de una servidora que el pueblo me eligió".

En tanto, la priista Cristina Ruiz Sandoval señaló que esta iniciativa es insuficiente, pues dijo que los parientes de políticos de Morena seguirán con sus cargos públicos, pues ejemplifico que hay familias en el poder, como los Alcalde Luján, los Monreal Ávila, los Taddei, los Sánchez Cordero y los López Obrador.

“Morena tiene a todos sus familiares en la nómina del gobierno. No respeta ni sus estatus (de combate al nepotismo) y tampoco la ley. Morena solo respeta la corrupción, el influyentísmo y el nepotismo (…) Ahora para ser servidor público, hay dos requisitos que cumplir: ser familia y ser afiliado a Morena”, dijo la legisaldora.

¿De qué trata?

En esta reforma se establecer que no se podrá ser candidato a diputado, senador, presidente de la República , gobernador, diputado local , presidente municipal, regidor, síndico, alcalde o concejal, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo familiar con la persona que ejerce la titularidad del cargo que busca.

Este vínculo familia será tomará en cuento cuando haya matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.

Además, señala que los senadores y diputados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato

Especifica que solo los legisladores federales suplentes podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de propietarias solo si no ejercieron, pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el siguiente periodo con el carácter de suplentes.

Asimismo, mandata que las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores, síndicos de los ayuntamientos, así como para diputados locales.