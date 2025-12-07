Publicidad

México

Grecia Quiroz obtendrá registro como marca de “Carlos Manzo”

Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz, fue asesinado el 1 de noviembre durante un festival por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.
dom 07 diciembre 2025 06:00 PM
Grecia Quiroz García
Grecia Itzel Quiroz García se convirtió en alcaldesa de Urupan, Michoacán, tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo. (Foto: Grecia Quiroz /Facebook)

El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, dijo que se le entregará a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, las marcas de “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, luego de que las solicitó.

El 14 de noviembre, la alcaldesa comenzó el trámite de dichas marcas para proteger el proyecto político que impulsó su esposo Carlos Mazo, quien fue asesinado a balazos durante un festival por el Día de Muertos en Uruapan.

Santiago Nieto manifestó que si alguien tiene el derecho a usar el nombre de Carlos Manzo y del movimiento que conformó en vida es su esposa y alcaldesa de Uruapan, por lo que adelantó que la siguiente semana se reunirá con ella.

“Seguimos en trámite; sí, yo no veo porque (no darle el registro), se cumple con los requisitos de la ley. Creo que si alguien tiene el derecho a utilizar el nombre de Carlos Manzo es ella", mencionó el morenista.

Fue el propio Santiago Nieto quien el 28 de noviembre dio a conocer que Grecia Quiroz realizó la solicitud de registro.

“El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al IMPI la solicitud de registro de marca de ‘Carlos Manzo’ y de ‘Movimiento Independiente del Sombrero’, dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”, mencionó Nieto desde su cuenta de X.

Los expedientes de estas solicitudes son el 3506523 para la marca "Carlos Manzo" y el 3506474 para el "Movimiento Independiente del Sombrero", donde se establece que serán utilizadas en servicios de cabildeo político, asesoría y acompañamiento en la estructuración de las iniciativas sociales y políticas.

Al obtener el registro se evitará que terceros utilicen la imagen y denominación de este movimiento y del nombre del exalcalde de Uruapan sin la debida autorización.

Este no es el único caso en el que políticos protegen sus nombres, iniciales y lemas, se ha dado en otras situaciones como con Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum.

Con la ausencia del alcalde, La Sombreriza –como también se le conoce– es encabezada por Grecia Quiroz y, lejos de dejarlo desaparecer, sus integrantes buscan fortalecer la agrupación siguiendo los sueños de su exlíder político.

"La Sombreriza" surgió en Michoacán en 2017, impulsada por Carlos Manzo, quien desde su juventud tuvo acercamientos con la política: a los 15 años, estuvo en las filas del Frente Juvenil del PRI, después se unió a Morena y, aunque nunca militó en el partido oficialista, compitió con este para ser diputado federal en 2021, candidatura que ganó y con la que llegó a San Lázaro.

En 2024, decidió dejar Morena por desacuerdos políticos, por lo que impulsó más su movimiento y exigió a quienes se sumaban que no debían relacionarse con el narcotráfico ni hacer nada ilegal.

Michoacán

