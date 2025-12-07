Grecia Quiroz obtendrá registro como marca de “Carlos Manzo”

Santiago Nieto manifestó que si alguien tiene el derecho a usar el nombre de Carlos Manzo y del movimiento que conformó en vida es su esposa y alcaldesa de Uruapan, por lo que adelantó que la siguiente semana se reunirá con ella.

“Seguimos en trámite; sí, yo no veo porque (no darle el registro), se cumple con los requisitos de la ley. Creo que si alguien tiene el derecho a utilizar el nombre de Carlos Manzo es ella", mencionó el morenista.

Fue el propio Santiago Nieto quien el 28 de noviembre dio a conocer que Grecia Quiroz realizó la solicitud de registro.

“El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al IMPI la solicitud de registro de marca de ‘Carlos Manzo’ y de ‘Movimiento Independiente del Sombrero’, dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”, mencionó Nieto desde su cuenta de X.

Los expedientes de estas solicitudes son el 3506523 para la marca "Carlos Manzo" y el 3506474 para el "Movimiento Independiente del Sombrero", donde se establece que serán utilizadas en servicios de cabildeo político, asesoría y acompañamiento en la estructuración de las iniciativas sociales y políticas.

Al obtener el registro se evitará que terceros utilicen la imagen y denominación de este movimiento y del nombre del exalcalde de Uruapan sin la debida autorización.

Este no es el único caso en el que políticos protegen sus nombres, iniciales y lemas, se ha dado en otras situaciones como con Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum.