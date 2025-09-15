'Nuevo' Poder Judicial arranca entre desorden, desorganización y quejas

Hasta antes de este fin de semana, que se asignaron las adscripciones, los casos urgentes se turnaron a tribunales colegiados debidamente integrados con sus tres magistrados y, en el caso de juzgados de distrito, se remitieron a los que cuentan con juez titular.

Este domingo, antes de que venciera el plazo para que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) realizara las adscripciones de todos los juzgadores electos el 1 de junio, los ganadores por fin fueron informados del juzgado o tribunal asignado, por lo que comenzarán a ejercer sus funciones a partir de esta semana.

Solo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron funciones desde el 1 de septiembre, después de rendir protesta en el Senado, no así cientos de juzgadores electos.

Por eso, trabajadores judiciales consultados alertan de un retraso en la administración de la justicia en el arranque del "nuevo" Poder Judicial. A esta situación, advierten, se suman otros factores como vacantes derivadas de retiros y renuncias, amén de la inexperiencia de la mayoría de los juzgadores entrantes.

Órganos judiciales 'mochos'

Por ejemplo, en el circuito primero, con sede en la Ciudad de México, hay 74 tribunales colegiados de las distintas especialidades: civil, penal, en extinción de dominio, en materia administrativa, del trabajo o de telecomunicaciones.

Hasta el fin de semana solo cuatro contaban con sus tres magistrados integrantes. Es decir, que únicamente 5.4% estaban completos y 94.6% operaron a medias durante dos semanas.

Del total de tribunales federales en la CDMX, 10 estuvieron desintegrados totalmente, pues solo tenían secretarios en funciones de juzgadores; 45 contaban con un solo magistrado; 15 tenían a dos magistrados; y cuatro estaban completos.

Fernando Miguez, oficial del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, advierte que se preveía una situación difícil, pues a consecuencia de la Reforma Judicial fue cesado alrededor del 50% de los integrantes del Poder Judicial.

Sin embargo, observa, la situación se agravó por la decisión de juzgadores que podrían irse hasta 2027, pero adelantaron su retiro.

Unos concluyeron su función con la reforma, otros porque decidieron jubilarse y otros tantos porque dijeron: 'yo hasta aquí, ya no voy más, esto es un circo, es un teatro, es una curva de aprendizaje para muchos muy grande'. Entonces algunos titulares decidieron renunciar". Fernando Miguez, empleado judicial.

Miguez reconoce que, si bien el Órgano de Administración Judicial emitió un acuerdo para prorrogar hasta este 15 de septiembre las labores de los secretarios en funciones de jueces, estos no pueden emitir acuerdos.

Francisco Javier López, del Comité de Independencia Judicial del Colegio de Secretarios y Actuarios, advierte que se estima que el número de vacantes rebasa el 50%.

"Es entendible que en una transición se presenten problemáticas como la actual, pero sí consideramos que debieron tenerse previstas muchas más cuestiones que ahorita, al día de hoy, están entorpeciendo la administración de justicia. se pierde tener certeza jurídica sobre los juicios que se están llevando a cabo", sostiene.