“El mes que entra en enero de 2026 se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo el orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales”, informó.

En noviembre pasado, la SCJN resolvió que el dueño de Grupo Salinas debe pagar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas que corresponden a los ejercicios de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra. Días después, el máximo tribunal ordenó que Nueva Elektra del Milenio, empresa de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar más de 67 millones de pesos por adeudos fiscales.

El titular del SAT recordó que de acuerdo con la ley, es obligación de los ciudadanos contribuir a los gastos públicos, a través del pago de impuestos.

El próximo año se notificará de forma oficial al empresario sobre el pago que se requiere y de los posibles beneficios que puede obtener en caso de pagar.

“El SAT va a notificar el requerimiento de pago en enero de 2026. Una vez que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, inicia el plazo para el pago voluntario y del pago de conformidad con el Código Fiscal de la Federación los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad lo que conforme a derecho proceda para realizar el pago”, detalló.

