Olga Sánchez Cordero: "Curva de aprendizaje será costosa para el Poder Judicial"

¿Quién es Olga Sánchez Cordero?

Sánchez Cordero nació en la Ciudad de México, donde estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM. Fue la primera notaria pública de la capital y entre 1993 y 1995 se desempeñó como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal.

En 1995, como parte de una renovación de la Corte, fue elegida ministra. Su periodo en el máximo tribunal concluyó en noviembre de 2015. También fue diputada constituyente de la CDMX, secretaria de Gobernación y senadora de Morena, partido del que es simpatizante, pero no militante.

La expresidenta del Senado, quien en su perfil de redes sociales se describe como "defensora de los derechos humanos", admite que no le gustó la repartición de acordeones con los nombres y números de candidatos judiciales, previo a la elección.

Liga este tema con la derrota electoral de su hija, Paula García Villegas, magistrada de circuito con 28 años de carrera judicial que buscó un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, piensa retirarse de la vida política en 2027, cuando concluya la actual Legislatura en la Cámara de Diputados. Entre sus planes está escribir un libro. (Foto: Antonio Baranda / Expansión)

Sobre el tema de los acordeones, ¿qué opinión le merece su distribución masiva previo a la elección y que prácticamente todos resultaron electos?

A mí… mi hija (Paula) estaba compitiendo. Y yo creo que era una de las mejores candidatas, ¿no? A pesar de lo que han dicho que si el nepotismo, ¡pobres de mis hijos, caray! Cargar con el peso personal de una mamá.

A mí no me gusta porque dónde está entonces su desempeño personal, que es impresionante. Yo no tengo lo que ella tiene, yo no hablo cuatro idiomas, no tengo un doctorado escolarizado como ella, ni una maestría en la London School of Economics, ¿y tiene que cargar con el peso de la mamá?

¿La terminó afectando?

Claro que sí.

Pero ¿si hubiera aparecido en los acordeones, sí hubiera llegado (a la Corte)?

A ver, ¿qué me pareció? Esto no me gustó.

¿Que no estuviera (en los listados) o los acordeones en sí?

Bueno, pues que no estuviera primero (risas) y segundo la distribución de los acordeones. Las dos cosas. ¿Qué más te puedo decir?

¿Es su hija un ejemplo de estos perfiles que no van a llegar al Poder Judicial?

Revisen ese perfil. Vean quién es ella, 28 años en el Poder Judicial.

Entonces, ¿no fue muy bueno eliminar la carrera judicial?

Imagínate, estaba a dos años de cumplir 30 años para una prejubilación y estaba a dos años de cumplir 55 también para prejubilarse. Le faltaron dos años de edad y dos años laborales. Después de 28 años, todos esos 28 años los puedes tirar a la basura.

¿Y qué va a pasar con su hija? Es un tema de ella, pero ¿qué le ha compartido?

No sé, no sé qué vaya a pasar con ella. Ella está hasta 2027. Era uno de los mejores perfiles. Y nunca tuvo privilegios como mi hija, al contrario. Nunca le pagaron vuelos para ir a dar conferencias, ningún curso le pagó la Corte.

Y siempre la ponían en los tribunales colegiados que estaban hasta el último lugar y siempre los llevaba al primer lugar porque era una obsesionada del trabajo. Y estudiaba.

¿Fue venganza contra usted?

Yo creo que no. Yo no hablo de venganzas. Hablo simplemente de oportunidades. No se dio la oportunidad.

Y como ella muchos, ¿no cree?

Y como ella muchos. Yo tenía grandes esperanzas de que grandes perfiles, grandes perfiles quedaran.

¿Se siente decepcionada del voto popular o de la reforma?

Pues yo tenía ganas de que… a ver. Decepcionada no puedo estar a menos que no vea los resultados que van a concretarse. Hay que ver cómo se van a desenvolver. ¿Yo creo que va a haber una curva de aprendizaje? La respuesta es sí.

¿Yo creo que debió haberte tenido más atención hacia las personas que ocupan los cargos? La respuesta es sí. Y todo eso estaba en mis observaciones. Pero ya cuando me dijeron que no se le iban a cambiar ni una coma, pues ya para qué.

(El día de la votación de la Reforma Judicial) me tuve que ir al hospital a que me estabilizaran tanto el ritmo cardíaco como la presión arterial.

Si hubiera estado, ¿cómo hubiera votado?

No estaba yo de acuerdo si no se hacían las consideraciones de lo que yo había propuesto.

¿En contra, entonces, o en abstención?

No estaba yo de acuerdo si no se tomaban en consideración todas las observaciones que yo presenté.

No es la única reforma en la que no le hacen caso, ¿no se siente agraviada?

No, porque hay que conocer la dinámica del parlamento: se pueden proponer muchas cosas que al final no aterrizan porque los consensos no están construidos.

Sánchez Cordero, quien anticipa que se retirará de la vida política en 2027, cuando concluya la Legislatura en la Cámara de Diputados, subraya que los juzgadores deben ser "sumamente imparciales".

Ante una conformación de la Corte con una mayoría afín a la 4T, Sánchez Cordero sostiene que las "simpatías" políticas no deben estar peleadas con la objetividad.

Recuerda que, durante su época en la Corte, el ministro Sergio Salvador Aguirre y ella teníamos posiciones e ideologías totalmente opuestas: mientras él "era muy conservador e inclinación por ser panista", observa la exministra, ella fijó una postura "muy progresista" en temas como los derechos de las mujeres, los grupos marginados y la comunidad LGTB.

Hay perfiles que llegan ya claramente identificados con un partido, ¿habrá una Corte morenista que resuelva a favor del gobierno?

Las cualidades de los juzgadores más importantes son su independencia, su imparcialidad, su objetividad, su honradez, su capacidad. ¿Pueden tener su simpatía por algún partido? La respuesta es sí.

Claramente en la Corte que yo estuve había simpatías por algunos partidos políticos, sí. Pero fueron muy objetivos los ministros, fueron sumamente transparentes, imparciales. Esa se consolidó como una época de oro en la Corte.

¿Y confía que la nueva Corte actúe de esta misma manera?

Yo confiaría por el bien de México en que fuera una Corte independiente, autónoma, experimentada, imparcial. Le apuesto a eso, a una nueva integración y que dé una respuesta al pueblo de México.

¿Identifica asuntos que pudieran marcar un antes y un después en la Corte?

Yo tengo mi criterio sobre algunos temas, como la prisión preventiva oficiosa. Vivimos momentos muy complicados en materia de seguridad. La presidenta nos está pidiendo estos instrumentos constitucionales y legales para hacerle frente al crimen organizado, las extorsiones, los secuestros, los narcotraficantes.

Yo quisiera vivir para verlo derogado. Pero hoy no le puedo negar a la presidenta un mecanismo y un instrumento que nos está pidiendo para hacer frente a los gravísimos problemas que estamos enfrentando.

Yo ponderé para mí en lo personal. Y dije: 'a ver, la señora presidenta está ahorita enfrentando un problema gravísimo, gravísimo de seguridad. Nos está pidiendo instrumentos para enfrentar esta situación tan delicada y yo diputada no se los voy a negar en este momento'.

Quisiera sí, vivir para contar que (en la Corte) ya se derogaron, porque entonces estaríamos viviendo ya en un país que no tiene estos graves problemas de seguridad.