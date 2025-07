Juana Fuentes, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), advierte que habrá una “justicia sin experiencia” y debilitada.

Eso se debe, explica Fuentes en entrevista con Expansión Política, a que los nuevos juzgadores no son los perfiles más capacitados, sino quienes aparecieron en los acordeones que se distribuyeron en todo el país antes de la elección.

Podemos traer todo el conocimiento jurídico de ciertas materias, pero lo que es la carrera judicial, que es el hecho de cómo tramitar un asunto que llega a oficialía de partes, cómo plasmar el derecho en una sentencia, eso en dos meses no se va a prender”. Juana Fuentes, directora de la Jufed.

Fuentes considera que la curva de aprendizaje será un riesgo para el sistema judicial y también para los usuarios, pues se perfilan procesos más largos y resoluciones cuestionadas.

"Eso implica que los asuntos que, ya de por sí hay critica que no se logra atender en los tiempos que marca la ley, ahora los procedimientos van a ser más tardíos. La justicia no puede hacer una pausa y decir: 'en lo que llega el juez nuevo y se empapa en el expediente, pues no importa que deje a mi familiar en la cárcel'", observa.

El juez federal en materia penal, Roberto Omar Paredes, critica que en dos meses se quiera capacitar a los nuevos juzgadores, aun cuando su labor es "delicada" y requiere de conocimientos especializados.

“Realmente es poco tiempo, pero como todo, en esta Reforma (Judicial) lo hicieron al vapor, así fue más bien la intención de sacarla lo antes posible. Recuerdo que decían: ‘hay que sacarla para septiembre de 2024’. No tuvieron el tiempo para madurarlo y por eso es que han cometido error tras error y pifia tras pifia”, sostiene.

Cursos a contrarreloj

En Aguascalientes, juzgadores electos toman cursos de dos meses que iniciaron en julio y durarán dos meses, por lo que finalizarán unos días antes de que tomen protesta como jueces o magistrados.

Durante la capacitación se abordan temas de las materias civil, familiar y mercantil, así como cursos introductorios sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

En Baja California, el Poder Judicial local comenzó a dar clases a los juzgadores electos con el fin de “fortalecer el ejercicio judicial y garantizar una adecuada preparación para el inicio de funciones”, según se lee en su convocatoria.

Estos cursos son dirigidos a las personas que ganaron las elecciones y que por primera vez formarán parte del Poder Judicial del estado, o bien, que desempeñaban alguna función de gestión o jurisdiccional dentro del sistema.

Tendrán una duración de 90 horas -tanto de forma presencial como virtual- con el objetivo de darles herramientas para "fortalecer su desempeño" dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Los cursos comenzaron el 15 de julio y constan de 17 módulos con temáticas como perspectiva de género, justicia abierta, así como derecho mercantil, civil y familiar, entre otros. Son coordinados por la Comisión de Carrera Judicial y la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del estado, a través del Instituto de la Judicatura.