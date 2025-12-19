Rubio resalta cooperación de México en seguridad, pero dice que "aún falta mucho por hacer"

Según el secretario de Estado, desde territorio venezolano operan grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de redes de narcotráfico que envían cocaína hacia Estados Unidos y el Caribe.

El secretario de EU dijo además que busca fortalecer la seguridad en el hemisferio mediante alianzas con gobiernos que estén dispuestos a cooperar como Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Colombia, con los que —dijo— existen canales de coordinación activos.

Asimismo, adelantó que EU espera ampliar estas relaciones en 2026 con gobiernos de países como Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, y celebró la continuidad de la cooperación con Ecuador tras la reelección de su presidente.

Rubio afirmó que una parte importante de la colaboración regional, incluida la que se mantiene con México, no recibe suficiente atención pública, pese a que involucra acciones conjuntas contra el narcotráfico, las pandillas y otras estructuras criminales que operan en el continente.

“Lo que no se está hablando es todo lo que estamos haciendo juntos con los mexicanos...lo que no se está hablando es de toda esta cooperación que existe para llevar a cabo en contra de estos elementos terroristas criminales que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan los estados de esta región”, dijo.

Las declaraciones del secretario se dan luego de que hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al fentanilo como un arma de destrucción masiva, , por lo que es considerada una amenaza a la seguridad.

En la orden firmada por Trump, se señala que el fentanilo ilícito se parece más a un arma química que a un narcótico.