México

Rubio resalta cooperación de México en seguridad, pero dice que "aún falta mucho por hacer"

El funcionario añadió que, a diferencia de otros gobiernos de la región como Venezuela, México participa activamente en los esfuerzos conjuntos para combatir al crimen organizado transnacional.
vie 19 diciembre 2025 05:31 PM
marco rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció el esfuerzo de México en materia de seguridad, aunque aún “falta mucho por hacer”. (Foto: )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el Gobierno de México está realizando más esfuerzos en materia de seguridad que en cualquier otro momento de su historia frente al crimen organizado.

Al ser cuestionado por la prensa sobre la situación de seguridad, Rubio señaló que la principal amenaza regional proviene de lo que denominó “grupos terroristas criminales”, responsables de la violencia que se vive en países como México, Ecuador, Colombia y gran parte de Centroamérica.

El funcionario destacó que México forma parte del grupo de países que actualmente cooperan con Estados Unidos para enfrentar este fenómeno.

El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación".
Marco Rubio

El funcionario estadounidense subrayó además que, aunque persisten retos importantes, la relación entre ambos países se mantiene sólida a nivel institucional, particularmente entre los equipos de seguridad.

Añadió que, a diferencia de otros gobiernos de la región como Venezuela, México participa activamente en los esfuerzos conjuntos para combatir al crimen organizado transnacional.

Rubio contrastó esta cooperación con la postura de Venezuela, a la que calificó como un “régimen ilegítimo” que, aseguró, no solo se niega a colaborar con Estados Unidos, sino que mantiene vínculos con organizaciones criminales y grupos armados.

Según el secretario de Estado, desde territorio venezolano operan grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de redes de narcotráfico que envían cocaína hacia Estados Unidos y el Caribe.

El secretario de EU dijo además que busca fortalecer la seguridad en el hemisferio mediante alianzas con gobiernos que estén dispuestos a cooperar como Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Colombia, con los que —dijo— existen canales de coordinación activos.

Asimismo, adelantó que EU espera ampliar estas relaciones en 2026 con gobiernos de países como Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, y celebró la continuidad de la cooperación con Ecuador tras la reelección de su presidente.

Rubio afirmó que una parte importante de la colaboración regional, incluida la que se mantiene con México, no recibe suficiente atención pública, pese a que involucra acciones conjuntas contra el narcotráfico, las pandillas y otras estructuras criminales que operan en el continente.

“Lo que no se está hablando es todo lo que estamos haciendo juntos con los mexicanos...lo que no se está hablando es de toda esta cooperación que existe para llevar a cabo en contra de estos elementos terroristas criminales que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan los estados de esta región”, dijo.

Las declaraciones del secretario se dan luego de que hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al fentanilo como un arma de destrucción masiva, , por lo que es considerada una amenaza a la seguridad.

En la orden firmada por Trump, se señala que el fentanilo ilícito se parece más a un arma química que a un narcótico.

