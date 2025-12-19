Corte IDH condena a México por su responsabilidad en la desaparición y feminicidio de Lilia García Andrade

Tras realizar una audiencia pública en marzo de este año, el juzgado internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) notificó la sentencia este viernes, desde su sede en Costa Rica.

“El Estado incumplió con el deber de debida diligencia que surge frente a la desaparición de mujeres y, por ende, era responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de Lilia Alejandra García Andrade”, señaló.

Esta es la segunda condena que la Corte IDH emite contra México en lo que va del mes. El pasado 15 de diciembre resolvió que también tiene responsabilidad en la violación sexual, tortura y muerte en 2007 de la mujer indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años.

Los feminicidios de Juárez

Con la notificación de hoy, México es condenado por segunda vez por los feminicidios de Ciudad Juárez, donde, apunta la Corte, "había un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada".

El tribunal atendió primero el caso del Campo Algodonero, que concluyó en 2009 con una sentencia emblemática por la desaparición y feminicidio en 2001 de tres mujeres de Ciudad Juárez: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Ese mismo año, el 14 de febrero, fue desaparecida Lilia Alejandra García al salir de su trabajo en una maquila. Su cuerpo fue hallado una semana después. Tenía 17 años y dos hijos.

Su asesinato se vinculó con los feminicidios de otras cuatro niñas de la misma ciudad, pero ocurridos entre 1995 y 2005. La Fiscalía General del Estado encontró en 2010 una coincidencia entre el perfil genético del semen del agresor de Lilia y el del agresor de las otras cuatro mujeres.

Todos los casos continúan impunes. Hay una persona detenida, pero la defensa considera que no hay certeza, pruebas ni evidencias que lo vinculen con el feminicidio. Su hipótesis es que un mismo grupo de hombres secuestró, torturó y asesinó a niñas en Ciudad Juárez durante una década y que sigue impune.